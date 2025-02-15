Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |11:36 WIB
Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran
Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran, (Foto: TikTok)
A
A
A

Malam Nisfu Syaban dilaksanakan umat Muslim pada Kamis (13/2/2025) lalu. Malam yang jatuh pada pertengahan bulan Syaban ini menjadi momentum umat Muslim untuk berdoa hingga mengaji dan dianggap sebagai momen istimewa.

Namun, baru-baru ini viral pengajian Nisfu Syaban yang tak semestinya. Malam Nisfu Syaban itu terlihat digelar di sebuah klub malam dengan suasana remang-remang.

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @wiwitberlian19. Nampak para jamaah duduk di dalam klub malam tersebut sembari melantunkan lafaz Al-Quran. 

Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran
Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran

“Semoga mendapat keberkahan malam Nisfu Syaban. Amiin,” tulis akun tersebut.

Suasana ruangan itu terlihat minim pencahayaan dengan banyak dekorasi dan brand minuman keras. Namun, hal itu nampaknya tak menghalangi jamaah tersebut untuk mengaji dan shalawatan di tempat tersebut.

Nampak jamaah yang hadir pun cukup banyak. Mereka berpakaian rapi dengan busana Muslim yang sopan. Para jamaah wanita juga turut hadir dengan hijab, bahkan ada yang membawa anak-anak mereka.

Meski begitu, adapula beberapa yang hadir dengan busana santai bahkan tidak mengenakan hijab. Mereka tetap duduk manis dan khusyuk mendengarkan lantunan shalawat di malam Nisfu Syaban ini.

Menurut penjelasan pemilik akun TikTok, kegiatan malam Nisfu Syaban ini juga diiringi dengan santunan anak yatim. Acara tersebut digelar berbarengan di tempat klub malam tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement