Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran

Malam Nisfu Syaban dilaksanakan umat Muslim pada Kamis (13/2/2025) lalu. Malam yang jatuh pada pertengahan bulan Syaban ini menjadi momentum umat Muslim untuk berdoa hingga mengaji dan dianggap sebagai momen istimewa.

Namun, baru-baru ini viral pengajian Nisfu Syaban yang tak semestinya. Malam Nisfu Syaban itu terlihat digelar di sebuah klub malam dengan suasana remang-remang.

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @wiwitberlian19. Nampak para jamaah duduk di dalam klub malam tersebut sembari melantunkan lafaz Al-Quran.

“Semoga mendapat keberkahan malam Nisfu Syaban. Amiin,” tulis akun tersebut.

Suasana ruangan itu terlihat minim pencahayaan dengan banyak dekorasi dan brand minuman keras. Namun, hal itu nampaknya tak menghalangi jamaah tersebut untuk mengaji dan shalawatan di tempat tersebut.

Nampak jamaah yang hadir pun cukup banyak. Mereka berpakaian rapi dengan busana Muslim yang sopan. Para jamaah wanita juga turut hadir dengan hijab, bahkan ada yang membawa anak-anak mereka.

Meski begitu, adapula beberapa yang hadir dengan busana santai bahkan tidak mengenakan hijab. Mereka tetap duduk manis dan khusyuk mendengarkan lantunan shalawat di malam Nisfu Syaban ini.

Menurut penjelasan pemilik akun TikTok, kegiatan malam Nisfu Syaban ini juga diiringi dengan santunan anak yatim. Acara tersebut digelar berbarengan di tempat klub malam tersebut.