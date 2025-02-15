Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Paling Setia, Ada yang Komitmennya Nggak Perlu Diragukan

Nabila Annafi , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |08:27 WIB
5 Zodiak yang Paling Setia, Ada yang Komitmennya Nggak Perlu Diragukan
5 Zodiak yang Paling Setia, Ada yang Komitmennya Nggak Perlu Diragukan, (Foto: Freepik)
Kesetiaan merupakan sikap serius yang dimiliki oleh orang dengan didasari komitmen serta kepercayaan. Zodiak yang memiliki kesetiaan dalam hubungan adalah mereka yang memandang 'kesetiaan' sebagai komitmen yang mendalam secara emosional, fisik, dan secara praktis. 

Kelima zodiak yang cenderung setia pada pasangannya, mereka bisa menawarkan dukungan dan terus menginspirasi. Masing-masing zodiak tentu memiliki cara unik sendiri-sendiri. Membuktikan bahwa kesetiaan dalam hubungan adalah tentang pengabdian, kepercayaan, dan konsistensi.

Berikut 5 zodiak yang paling setia, yang di lansir dari timesofindia.com 

1. Taurus 

Mereka yang memiliki zodiak Taurus, selalu bisa menjalankan hubungan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Mereka selalu menghargai kepercayaan dan konsistensi yang menjadikannya bisa berkomitmen lebih lama.

Ketika Taurus memasuki sebuah hubungan, mereka akan menjalani dan mendekatinya dengan penuh rasa kewajiban dan pengabdian. Akan sangat bangga jika menjadi seorang yang dapat diandalkan, Taurus selalu memberikan dukungan emosional dan material pada pasangannya. 


2. Cancer 

Ketika Cancer mencintai, mereka akan sangat mencintai tanpa kata 'tapi', mereka tentu akan melindungi pasangannya. Kesetiaan Cancer terjadi saat  menemukan orang yang disayangi dan dicintai, mereka akan merawat dan menjaganya. 

Bukan hanya mencari pasangan, mereka juga menginginkan belahan jiwa yang dengannya dapat menyenangkan jika bisa membangun rumah dan keluarga yang harmonis. Ikatan emosional akan bertahan selamanya, dan begitu mereka mempercayai pasangannya, Cancer akan All in menawarkan dukungan dan perhatian mereka yang tidak bisa digoyahkan. Cancer akan selalu ada ketika pasangannya membutuhkan apapun.


3. Leo 

Mereka memiliki hati yang baik, setia, dan sangat berkomitmen pada pasangannya. Leo melihat hubungan sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri. Kesetiaan Leo sering ditunjukkan melalui sikap melindungi yang spontan dan selalu membanggakan pasangannya. Leo cenderung sangat bangga dengan hubungannya, mereka akan melakukan segala usahanya untuk memastikan pasangan mereka tahu bahwa dirinya sangat dihargai dan dicintai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
