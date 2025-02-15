Tren KaburAjaDulu Viral di Medsos hingga Warganet Pamer Pindah Kewarganegaraan

Netizen Tanah Air tengah ramai dan viral menyerukan tagar KabuAjaDulu di media sosial. Tren ini menampilkan banyak warga Indonesia yang berusaha pergi ke luar negeri untuk bekerja, sekolah hingga menetap di sana.

Di media sosial X, warganet ramai-ramai menggaungkan tren tersebut dan menunjukkan bagaimana kehidupan warga Indonesia yang telah menetap di negeri orang.

Tak hanya itu, adapula beberapa netizen yang memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dari Indonesia. Mereka ramai-ramai menunjukan paspor mereka yang telah diganti menandakan sudah tak lagi menjadi warga Tanah Air.

Salah satunya ialah pemilk akun X, @cvnkjl. Ia mengungkap telah menjadi warga negara Singapur dan menunjukan paspor barunya yang kini berwarna merah.

“Ada beberapa alasan saya pindah kewarganegaraan jadi WNS. Dan saya yakin sudah banyak yang tahun benefit dari hidup di Singapore. Alasan paling kuat yaitu PASSPORT,” ungkap akun tersebut dikutip, Minggu (16/2/2025).

Di postingan tersebut, pemilik akun itu menjelaskan proses dan keuntungan setelah pindah kewarganegaraan. Ia mengungkap beberapa tips sebelum memutuskan pindah kewarganegaraan.

Selain itu, pemilik akun menjabarkan bahwa prosesnya pun tak singkat dan perlu beberapa tahapan untuk bisa menjadi warga negara tetap.

“Pertama sih uang biar bisa bertahan di negara baru sementara untuk nyari kerja di negara yang baru. Sudah dapat kerja baru dah next step, apply untuk Permanent Resident, udah stabil (ada kontribusi di negara baru dalam beberapa tahun) next yah apply citizenship,” jelasnya.

Adapula netizen Indonesia lainnya yang juga pamer bisa menjadi warga negara Jepang. Alasannya pun sama yakni ingin mendapatkan paspor yang lebih kuat.

Akun @raymondjp mengungkap dirinya kini sudah menjadi warga negara Jepang dan mendapatkan manfaat dari pindah kewarganegaraan.