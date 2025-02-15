5 Zodiak yang Terkenal Romantis, Selalu Sukses Bikin Pasangan Baper

Memiliki pasangan yang romantis mungkin menjadi impian bagi beberapa orang. Namun, setiap orang memiliki sikap romantis yang berbeda-beda.

Percaya atau tidak, ternyata tingkat keromantisan pasangan juga bisa dilihat dari zodiak, lho. Ya, menurut astrologi ada beberapa zodiak yang dikatakan paling romantis.

Sebenarnya, arti kata romantis bagi masing-masing individu itu berbeda. Ada yang menganggap bahwa romantis itu dilihat dari segi gestur, seperti memberi hadiah atau kejutan pada pasangan.

Sebagian lainnya, mengartikan romantis sebagai suatu hal yang lebih sederhana. Misalnya saja, pasanganmu mengajak untuk berlibur, memasak, makan bersama, atau mengunjungi tempat pertama kali kalian bertemu.

Nah, berikut beberapa zodiak yang terkenal romantis, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (16/2/2025).

1. Libra

Apakah pasanganmu berzodiak Libra? Jika iya kamu harus siap dengan berbagai kejutan! Yup, Libra sangat suka untuk memberi kejutan, meskipun hal tersebut sederhana.

Misalnya saja, dia mengirimkan kartu lucu atau bahkan kue ke kantormu. Meskipun terlihat sebagai sesuatu yang ‘biasa’, akan tetapi inilah sisi romantis dari seorang Libra.

Singkatnya, seorang Libra itu suka dengan hal-hal klasik, namun bisa memberikan kualitas hubungan menjadi lebih baik.



2. Pisces

Pisces merupakan zodiak berlambang ikan dan memiliki elemen air. Bagi kamu yang terlahir pada 20 Februari – 20 Maret, termasuk ke dalam urutan selanjutnya dalam daftar zodiak paling romantis.

Bagi pisces, cinta merupakan sesuatu yang agung dan mereka pun seringkali memiliki harapan yang tinggi untuk suatu hubungan.

Pisces senang untuk menjalin hubungan apa adanya, namun mereka pun sangat berusaha untuk membahagiakan pasangannya.



3. Leo

Leo memiliki lambang singa dan elemen api, maka dari itu mereka pun seringkali terlihat tegas, berwibawa, dan bijaksana.

Meski bertolak belakang dari lambang dan elemen yang dimilikinya, Leo juga punya sisi romantis, kok.

Bahkan, seorang Leo pun lebih menyukai untuk menunjukkan kepada dunia betapa dia mencintai kamu.

Bisa dikatakan, Leo itu suka banget menunjukkan cinta dengan cara yang luar biasa, mulai dari menciptakan suasana hati yang tepat, memilih pakaian yang sempurna, hingga membuatmu merasa sebagai orang terpenting di dunia.