HOME WOMEN LIFE

Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |20:27 WIB
Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif
Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif, (Foto: Instagram)




Kehidupan baru Laura Meizani alias Lolly kini menjadi sorotan. Terutama setelah sang ibu, Nikita Mirzani, berhasil melewati proses hukum panjang bagi anaknya.

Usai Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka, Lolly kini justru disebut-sebut sedang sibuk mempercantik diri. 

Bahkan, beberapa potret penampilan terbaru Lolly belakangan beredar di media sosial. 

Potret tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu kuasa hukum sekaligus orang kepercayaan Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid melalui Instagramnya.

Berikut beberapa potret penampilan terbaru Lolly, melansir dari akun Instagram @fahmibachmid_advokat, Minggu (16/2/2025).

1. Makin feminin

Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif
Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif

Dalam potret ini, penampilan Lolly tampak lebih feminin. Ia tampil bak remaja seusianya dengan outfit berupa dress pink nan manis yang dipadukan dengan outer cardigan berwarna putih. 

Ekspresi senyum Lolly juga tak kalah manis. Dalam keterangan postingannya, Fahmi bersyukur karena sang ponakan kini kembali menjadi seperti sosok Lolly yang ia kenal sejak kecil. 

“Alhamdulillah putri kecilku yang ku kenal sejak kecil telah kembali. Allahumabarik,” ujarnya.


2. Lepas hijab

Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif
Potret Penampilan Terbaru Lolly Usai Vadel Jadi Tersangka, Makin Glowing dan Aura Lebih Positif

Dalam potret tersebut, diketahui bahwa Lolly kini memilih melepas hijabnya. Meski begitu, kini pembawaan Lolly dinilai lebih ‘kalem’. 

Sebelumnya, Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri keputusan sang anak, termasuk soal penampilan.

“Laura lepas hijab itu urusan dia, saya tidak mau ikut campur. Dia mau pakai hijab atau lepas, terserah dia. Dia bukan anak kecil lagi,” tandas Nikita.

 

