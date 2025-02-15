5 Fakta dan Profil Ida Iasha, Artis Lawas Era 80-an yang Dirumorkan Menikah dengan Tommy Soeharto

5 Fakta dan Profil Ida Iasha, Artis Lawas Era 80-an yang Dirumorkan Menikah dengan Tommy Soeharto, (Foto: Instagram)

Nama Ida Iasha belakangan tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia dirumorkan menikah dengan Tommy Soeharto.

Kabar tersebut muncul usai Ida terlihat di acara ulang tahun Putri Modiyanti, putri dari Sandy Harun dan Tommy.

Publik menduga bintang legendaris itu dikabarkan menjadi istri Tommy Soeharto.

Dari video yang diunggah akun TikTok, @00cana0, nampak sosok Ida Iasha berada di samping Modi saat memotong nasi tumpeng di perayaan ultah putri Tommy Soeharto itu.

Tak sedikit yang akhirnya dibuat penasaran dengan sosoknya. Berikut fakta dan profil Ida Iasha, dirangkum Okezone, Sabtu (15/2/2025).

1. Artis lawas era 80-an

Ida Iasha merupakan artis lawas di era 80-an. Di tahun 1986, Ida bertemu dengan sutradara bernama Slamet Rahardjo dan kemudian mengajaknya bermain dalam film Kodrat. Film inilah yang mengubah namanya menjadi Ida Iasha.

Kemampuan beraktingnya pun selalu memikat para penonon. Sejak debut di film tersebut, Ida mulai membintangi puluhan judul sinetron, iklan, dan film layar lebar.

Beberapa sinetron dan film yang pernah dibintanginya antara lain Kembang Setaman (1996-1998) dan Salah Asuhan (1993-1994), Tahu Sama Tahu (1986), Takdir Marina (1986), Di Balik Dinding Kelabu (1986), Kasmaran (1987), Mekar Diguncang Prahara (1987).

2. Keturunan Belanda

Wanita bernama lengkap Ida Albertina van Suchtelen van de Haere ini lahir pada 14 Mei 1963 di Zwijndrecht, Belanda.

Memiliki darah campuran Belanda dan Indonesia, pesona kecantikan Ida Iasha tak perlu diragukan. Wanita yang 61 tahun ini bahkan memiliki karier yang mentereng pada masanya.

3. Sempat vakum dari dunia hiburan

Ida sempat vakum dari dunia hiburan sebelum kembali pada 2003. Ia kemudian muncul dalam film horor Kuntilanak 2 (2007), Kuntilanak 3 (2008).

Di tahun 2011, Ida juga masih aktif di dunia layar lebar. Ia membintangi film drama religi, Sajadah Kakbah (2011). Film tersebut dibintangi Rhoma Irama, Ridho Rhoma hingga Ruhut Sitompul.

Kini, sosok Ida Iasha mulai jarang tampil di layar lebar maupun layar kaca. Namanya tetap dikenal sebagai salah satu aktor yang melegenda di Indonesia pada era 80 dan 90-an.