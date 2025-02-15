Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Foto Pernikahan Dini Bikin Syok, Masih Remaja Sudah Gendong Anak Pertama

Naila Nazira , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |12:36 WIB
Viral Foto Pernikahan Dini Bikin Syok, Masih Remaja Sudah Gendong Anak Pertama
Viral foto pernikahan dini bikin syok. (Foto: TikTok)
A
A
A

Baru-baru ini viral pasangan suami istri yang masih remaja membagikan foto menggendong anak pertama mereka. Foto itu pun mengejutkan warganet yang menganggap keduanya masih sangat muda untuk menikah.

Video itu diunggah akun TikTok @DeniSputra, Jumat (14/2/2025). Pasangan ‘pernikahan dini’ itu bernama Deni dan Cahaya. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Chelsea Dhania Aulia Putry pada 10 Januari 2025 lalu.

Dalam unggahan foto yang disematkan di akun Tiktok milik Deni tersebut, terlihat mereka berfoto dengan mengenakan pakaian silat. Deni menuliskan keterangan di unggahannya, “Aku kamu dan anak kitaa”.

Unggahan yang disematkan itupun viral dan menjadi perbincangan di kalangan warganet yang merasa bingung dengan pasangan muda yang sudah memiliki anak.

Seorang netizen yang mengaku tetangga pasangan itu pun membenarkan bahwa keduanya sudah suami istri dan punya anak. Keduanya pun memang masih di bawah umur.

Telusuri berita women lainnya
