Viral Video Siswi SMK Kesulitan Praktik Roll Depan Bikin Ngakak, Netizen: Mau Ketawa tapi Aku Juga Gak Bisa

Sebuah video yang memperlihatkan siswi SMK Negeri 2 Purworejo kesulitan melakukan roll depan viral di media sosial. Video tersebut lantas sukses mengundang tawa warganet. Banyak yang mengaku juga kesulitan untuk melakukan gerakan olahraga itu saat masih sekolah.

Video lucu itu diunggah oleh guru olahraga sekolah tersebut di akun TikToknya @ardyansyahpras28, dikutip Jumat (14/2/2025). Sebelum para siswa mempraktekkannya, sang guru mencontohkan terlebih dahulu gerakan roll depan.

Namun saat praktek, ternyata hampir semua siswi perempuan sulit untuk melakukan gerakan tersebut. Ada yang kepalanya terpentok matras hingga ada yang jatuh tersungkur ke depan matras yang digunakan sebagai tempat pendaratan.

Gerakan lucu para siswi sekolah tersebut pun sontak mengundang tawa netizen. Beberapa warganet juga merasa kesulitan melakukan roll depan saat masa sekolah.

“Mau ketawa tpi gw juga ginii ang ang ang (enggak bisa),” tulis @luv***

“LUCU BANGEETT PLIS JANGAN LULUS DULU,” tulis @jej***

“Auto inget jaman sekolah,dan ini q bangetttt lagihh,” tulis @dew***

(Qur'anul Hidayat)