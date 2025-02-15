Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video Siswi SMK Kesulitan Praktik Roll Depan Bikin Ngakak, Netizen: Mau Ketawa tapi Aku Juga Gak Bisa

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |11:34 WIB
Viral Video Siswi SMK Kesulitan Praktik Roll Depan Bikin <i>Ngakak</i>, Netizen: Mau Ketawa tapi Aku Juga Gak Bisa
Viral siswi SMK kesulitan praktik roll depan. (Foto: TIkTok)
A
A
A

Sebuah video yang memperlihatkan siswi SMK Negeri 2 Purworejo kesulitan melakukan roll depan viral di media sosial. Video tersebut lantas sukses mengundang tawa warganet. Banyak yang mengaku juga kesulitan untuk melakukan gerakan olahraga itu saat masih sekolah.

Video lucu itu diunggah oleh guru olahraga sekolah tersebut di akun TikToknya @ardyansyahpras28, dikutip Jumat (14/2/2025). Sebelum para siswa mempraktekkannya, sang guru mencontohkan terlebih dahulu gerakan roll depan.

Namun saat praktek, ternyata hampir semua siswi perempuan sulit untuk melakukan gerakan tersebut. Ada yang kepalanya terpentok matras hingga ada yang jatuh tersungkur ke depan matras yang digunakan sebagai tempat pendaratan.

Gerakan lucu para siswi sekolah tersebut pun sontak mengundang tawa netizen. Beberapa warganet juga merasa kesulitan melakukan roll depan saat masa sekolah.

“Mau ketawa tpi gw juga ginii ang ang ang (enggak bisa),” tulis @luv***

“LUCU BANGEETT PLIS JANGAN LULUS DULU,” tulis @jej***

“Auto inget jaman sekolah,dan ini q bangetttt lagihh,” tulis @dew***

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184871//yasika-kLRZ_large.jpg
Viral, Sosok Yasika Aulia Mahasiswa yang Kelola 41 Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856//viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841//viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783//viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739//viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement