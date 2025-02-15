Peringati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli Dukung YKAKI Hadirkan #BeraniGundul

MNC Peduli mendukung Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) untuk menghadirkan kegiatan yang menginspirasi dalam rangka memperingati.

Hari Kanker Anak Internasional (HKAI)/International Childhood Cencer Day (ICCD) di seluruh dunia yang jatuh setiap tanggal 15 Februari. Di tahun ini, MNC Peduli mendukung kegiatan YKAKI dalam mengadakan event tahunan “#BeraniGundul 2025” untuk membangun awareness tentang kanker anak.

Kegiatan #BeraniGundul 2025 ini merupakan kegiatan potong rambut bersama sebagai ekspresi empati dan dukungan bagi anak-anak penderita kanker yang umumnya mengalami kerontokan rambut saat menjalankan pengobatan kemoterapi / radioterapi.

Peringati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli Dukung YKAKI Hadirkan #BeraniGundul

Dukungan ini diberikan sebagai wujud dari komitmen MNC Peduli yang selalu hadir untuk membantu masyarakat terlebih MNC Peduli memiliki program sosial bidang kesehatan.

"MNC Peduli mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang mendukung para pejuang kanker. Semoga mereka bisa cepat pulih kembali, dan juga menjadi sehat, dan bisa melakukan kegiatan seperti sebelumnya," ujar Head of CSR MNC Peduli, Tengku Havid ditemui usai acara di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2025).