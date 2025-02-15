Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tenny KDI Idolakan Chef Rudy Choirudin sejak Kecil, MasterChef Indonesia Season 12 Makin Berwarna

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |23:32 WIB
Tenny KDI Idolakan Chef Rudy Choirudin sejak Kecil, MasterChef Indonesia Season 12 Makin Berwarna
Tenny KDI idolakan Chef Rudy Choirudin sejak kecil, MasterChef Indonesia Season 12 makin berwarna. (Foto: Arif Julianto/Okezone.com)
A
A
A

AJANG MasterChef Indonesia Season 12 kini tengah berlangsung dengan persaingan yang semakin seru. Kehadiran Chef Rudy Choirudin sebagai salah satu juri membawa nuansa baru yang segar dan menarik perhatian pencinta kuliner, termasuk Tenny KDI.

Tenny yang dikenal setelah mengikuti Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024 dan berhasil meraih posisi Top 8, ternyata sudah lama mengidolakan Chef Rudy Choirudin. Sejak kecil, dia terinspirasi oleh gaya memasak sang chef yang khas, penuh karakter, dan sarat dengan keahlian kuliner.

“Saat masih kecil, saya sering menonton program memasak Chef Rudy. Jadi, sosoknya sangat familiar bagi saya,” ujar Tenny KDI kepada Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Sejak Chef Rudy bergabung sebagai juri bersama Chef Juna dan Chef Renatta, Tenny KDI semakin penasaran dengan teknik memasak yang diajarkan kepada peserta MasterChef Indonesia Season 12.

“Kehadiran Chef Rudy membawa warna baru. Jadi, kita jadi makin kepo, karena sudah tahu bagaimana gaya penjurian Chef Juna dan Chef Renatta,” ujarnya.

Tenny KDI menikmati menonton MasterChef Indonesia karena keseruannya, terutama saat melihat para peserta adu keterampilan memasak.

Ozan Bariser dan Tenny KDI suka program MasterChef. (Foto: Arif Julianto/Okezone.com)
Ozan Bariser dan Tenny KDI suka program MasterChef. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

“Di Turki juga ada ajang serupa yang sangat populer. Semua orang suka, termasuk aku. Seru banget nontonnya, ada panik-paniknya juga,” ujar Ozan Bariser, suami Tenny KDI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175416//rempah_bakar-7kAb_large.JPG
Jerry–Pemenang Master Chef Indonesia, Buka Cabang Baru Restoran Rempah Bakar di Tangerang Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171558//chef_juna_rorimpandey-i4l2_large.jpg
Chef Juna Klaim Tak Pernah Patah Hati: Karena Gue Pakai Logika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/298/3161856//herspective-nJfw_large.jpg
Ikut MasterChef Jadi Titik Balik Hidup hingga Punya Resto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592//laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/298/3152697//siap_bersaing_di_galeri_masterchef_indonesia_ikuti_audisinya_sekarang-EvAS_large.jpg
Siap Bersaing di Galeri MasterChef Indonesia? Ikuti Audisinya Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780//viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement