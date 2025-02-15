Tenny KDI Idolakan Chef Rudy Choirudin sejak Kecil, MasterChef Indonesia Season 12 Makin Berwarna

Tenny KDI idolakan Chef Rudy Choirudin sejak kecil, MasterChef Indonesia Season 12 makin berwarna. (Foto: Arif Julianto/Okezone.com)

AJANG MasterChef Indonesia Season 12 kini tengah berlangsung dengan persaingan yang semakin seru. Kehadiran Chef Rudy Choirudin sebagai salah satu juri membawa nuansa baru yang segar dan menarik perhatian pencinta kuliner, termasuk Tenny KDI.

Tenny yang dikenal setelah mengikuti Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024 dan berhasil meraih posisi Top 8, ternyata sudah lama mengidolakan Chef Rudy Choirudin. Sejak kecil, dia terinspirasi oleh gaya memasak sang chef yang khas, penuh karakter, dan sarat dengan keahlian kuliner.

“Saat masih kecil, saya sering menonton program memasak Chef Rudy. Jadi, sosoknya sangat familiar bagi saya,” ujar Tenny KDI kepada Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Sejak Chef Rudy bergabung sebagai juri bersama Chef Juna dan Chef Renatta, Tenny KDI semakin penasaran dengan teknik memasak yang diajarkan kepada peserta MasterChef Indonesia Season 12.

“Kehadiran Chef Rudy membawa warna baru. Jadi, kita jadi makin kepo, karena sudah tahu bagaimana gaya penjurian Chef Juna dan Chef Renatta,” ujarnya.

Tenny KDI menikmati menonton MasterChef Indonesia karena keseruannya, terutama saat melihat para peserta adu keterampilan memasak.

Ozan Bariser dan Tenny KDI suka program MasterChef. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

“Di Turki juga ada ajang serupa yang sangat populer. Semua orang suka, termasuk aku. Seru banget nontonnya, ada panik-paniknya juga,” ujar Ozan Bariser, suami Tenny KDI.