HOME WOMEN FOOD

Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |19:09 WIB
Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12
Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12
Sebanyak 24 dari 32 peserta harus menjalani challenge kedua di episode ketiga MasterChef Indonesia Season 12 pada hari ini, Sabtu (15/2/2025). 

Mereka harus kembali menjalani tantangan di bootcamp karena gagal di challenge pertama yakni, peserta harus memotong kentang dengan berat tepat 1 kilogram. 

Di tantangan kedua, 24 peserta harus mengolah bahan makanan berbagai jenis protein. Mulai dari daging hingga seafood.

Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12
Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12

Momen tantangan kedua tersebut pun berlangsung tak kalah dramatis. Tidak terkecuali saat penjurian tiba. 

Salah satunya, ketika momen menarik saat dua peserta yakni Tintin dan Kabir dipanggil ke depan. Di momen tersebut, keduanya mendapat tantangan untuk mengolah daging sapi. 

Namun, momen menarik terjadi saat Chef Juna mencicipi hidangan semur daging Sunda buatan Tintin. 

Secara tidak sengaja, Chef Juna mengunyah dan menelan cengkeh yang tampaknya masih utuh. 

“Pakai cengkeh?” tanya Chef Juna kepada Tintin.

“Ngerebusnya pakai cengkeh biar nggak bau amis tadi,” jawab peserta berusia 45 tahun tersebut.

Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12
Chef Juna Kena Prank, Kunyah Cengkeh Utuh di Hidangan Peserta MasterChef Indonesia Season 12

Ekspresi Chef Juna lantas mendadak berubah dan berkata, “Saya baru gigit satu cengkeh utuh. Saya kunyah. Ha.. ha.. ha,” kelakar Chef Juna sambil melempar ekspresi kepedasan. 

Meski begitu, Tintin sukses lolos ke tahap selanjutnya. Ia berhasil mengalahkan Kabir di challenge kedua tersebut. 

Sebelumnya, 8 dari 32 peserta MasterChef Indonesia Season 12 sukses lolos ke galeri bootcamp usai menjalani tantangan memotong kentang dengan berat 1 kilogram pada Sabtu (15/2/2025).

 

