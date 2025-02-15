Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |18:29 WIB
Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta
Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta
A
A
A

Delapan dari 32 peserta MasterChef Indonesia Season 12, sukses lolos ke galeri bootcamp usai menjalani tantangan memotong kentang dengan berat 1 kilogram pada Sabtu (15/2/2025).

Salah satunya adalah Yosa. Peserta berusia 29 tahun ini sukses memotong kentang dengan timbangan yang tepat menyentuh 1 kilogram kentang. 

Usai belum berhasil mendapatkan takaran 1 kilogram kentang di kesempatan pertama, Yosa akhirnya berhasil memotong kentang dengan berat timbangan tepat 1 kilogram kentang di kesempatan kedua.

Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta
Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta

Pada kesempatan pertama, Chef Renatta bahkan sempat menjanjikan hadiah berupa pelukan untuk Yosa jika dia berhasil memotong 1 kilogram kentang. 

“Kalau ini pas 1 kilo lagi..” kata Chef Renatta. 

“Dipeluk ya chef?” timpal Yosa. 

“Persis,” lanjut Chef Renatta. 

Sayangnya, di kesempatan pertama Yosa gagal memotong kentang dengan tinbangan menyentuh 1 kilogram. 

Namun di kesempatan kedua, dia justru berhasil mendapatkan berat timbangan kentang tepat di angka 1 kilogram.

Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta
Sukses di Challenge Bootcamp, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Gagal Dipeluk Chef Renatta

“Yey dapet pelukan ya chef?” tanya Yosa.

“Loh kan di kesempatan pertama. Kalau pertama langsung dapet 1 kilo langsung dipeluk, sekarang kamu dipeluk rame-rame,” tutur Chef Renatta. 

Sebagai informasi, memasuki episode ketiga pada 15 Februari 2025 para kontestan menghadapi tantangan Bootcamp yang menguji keterampilan dasar. Salah satunya, teknik memotong (knife skills) dan kemampuan memasak di bawah tekanan. 

Tantangan ini dirancang untuk menguji kecepatan, ketepatan, dan ketelitian kontestan dalam menghadapi berbagai situasi di dapur profesional MasterChef Indonesia.

 

