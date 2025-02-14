Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fakta di Balik Alasan Mengapa Pramugari Menghitung Kaki Penumpang, Ternyata Penting Banget!

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:28 WIB
Fakta di Balik Alasan Mengapa Pramugari Menghitung Kaki Penumpang, Ternyata Penting Banget!
Alasan mengapa pramugari menghitung kaki penumpang. (Foto: Freepik)
A
A
A

Ketika naik pesawat, biasanya pramugari akan mengecek ulang boarding pass-mu untuk memastikan kesesuaian identitas penumpang. Namun, tahukah kamu kalau ternyata pramugari juga mengecek penumpang dengan cara menghitung kaki penumpangnya?

Yuk simak penjelasan alasan mengapa pramugari menghitung kaki penumpang.

Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa pramugari memiliki kebiasaan unik saat penumpang menaiki pesawat, salah satunya adalah menghitung jumlah kaki penumpang. Tindakan ini bukan sekadar rutinitas biasa, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan.

Pramugari melakukan perhitungan manual dengan menghitung kaki penumpang untuk memastikan jumlahnya secara ril dan sesuai dengan daftar manifes penerbangan. Dalam beberapa kasus, bisa saja ada anak kecil yang duduk di pangkuan orang tua dan tidak terhitung saat pengecekan kepala, sehingga cara menghitung kaki menjadi lebih akurat.

Selain itu, pramugari juga berusaha mengidentifikasikan atau mencari able bodied people atau person (ABP). ABP merupakan penumpang yang sehat dan bugar secara fisik. ABP sangat diperlukan dalam situasi darurat, terutama jika diperlukan evakuasi cepat.

Biasanya, ABP yang dicari oleh pramugari adalah anggota angkatan bersenjata, polisi, petugas pemadam kebakaran, dokter, perawat, pilot, atau pramugara yang tidak sedang bertugas. Dengan mengetahui siapa saja yang termasuk ABP di dalam pesawat sangatlah penting, terutama dalam situasi darurat.

Pramugari dapat memilih penumpang yang paling layak untuk duduk di dekat pintu darurat dan memberikan instruksi khusus kepada mereka agar dapat membantu dalam proses evakuasi jika diperlukan.

Dengan menghitung kaki penumpang juga membantu pramugari dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama penerbangan. Dengan cara ini, mereka dapat lebih waspada 

Menariknya, ada alasan lain mengapa pramugari memperhatikan jumlah kaki penumpang. Dalam beberapa kejadian, perhitungan jumlah penumpang sering kali tidak akurat ketika hanya dilakukan dengan menghitung kepala.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183692//penumpang-tEK5_large.jpg
5 Juta Penumpang Diprediksi Terbang Selama Libur Natal, Kemenhub Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183238//pesawat-Zozs_large.jpg
Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183234//airnav-1A08_large.jpg
Libur Nataru, AirNav Siaga 24 Jam Kawal Hampir 77 Ribu Penerbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122//ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/25/3178011//viral-vgUR_large.jpg
Viral! Powerbank Meledak di Dalam Pesawat, Api Membara Bikin Penumpang Panik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement