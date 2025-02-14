Fakta di Balik Alasan Mengapa Pramugari Menghitung Kaki Penumpang, Ternyata Penting Banget!

Ketika naik pesawat, biasanya pramugari akan mengecek ulang boarding pass-mu untuk memastikan kesesuaian identitas penumpang. Namun, tahukah kamu kalau ternyata pramugari juga mengecek penumpang dengan cara menghitung kaki penumpangnya?

Yuk simak penjelasan alasan mengapa pramugari menghitung kaki penumpang.

Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa pramugari memiliki kebiasaan unik saat penumpang menaiki pesawat, salah satunya adalah menghitung jumlah kaki penumpang. Tindakan ini bukan sekadar rutinitas biasa, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan.

Pramugari melakukan perhitungan manual dengan menghitung kaki penumpang untuk memastikan jumlahnya secara ril dan sesuai dengan daftar manifes penerbangan. Dalam beberapa kasus, bisa saja ada anak kecil yang duduk di pangkuan orang tua dan tidak terhitung saat pengecekan kepala, sehingga cara menghitung kaki menjadi lebih akurat.

Selain itu, pramugari juga berusaha mengidentifikasikan atau mencari able bodied people atau person (ABP). ABP merupakan penumpang yang sehat dan bugar secara fisik. ABP sangat diperlukan dalam situasi darurat, terutama jika diperlukan evakuasi cepat.

Biasanya, ABP yang dicari oleh pramugari adalah anggota angkatan bersenjata, polisi, petugas pemadam kebakaran, dokter, perawat, pilot, atau pramugara yang tidak sedang bertugas. Dengan mengetahui siapa saja yang termasuk ABP di dalam pesawat sangatlah penting, terutama dalam situasi darurat.

Pramugari dapat memilih penumpang yang paling layak untuk duduk di dekat pintu darurat dan memberikan instruksi khusus kepada mereka agar dapat membantu dalam proses evakuasi jika diperlukan.

Dengan menghitung kaki penumpang juga membantu pramugari dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama penerbangan. Dengan cara ini, mereka dapat lebih waspada

Menariknya, ada alasan lain mengapa pramugari memperhatikan jumlah kaki penumpang. Dalam beberapa kejadian, perhitungan jumlah penumpang sering kali tidak akurat ketika hanya dilakukan dengan menghitung kepala.