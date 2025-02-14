Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ayah Dekor Sendiri Panggung Pernikahan Anaknya, Rela Susah Payah demi Putri Tersayang

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |09:32 WIB
Viral Ayah Dekor Sendiri Panggung Pernikahan Anaknya, Rela Susah Payah demi Putri Tersayang
Viral ayah dekor sendiri panggung pernikahan putrinya. (Foto: TikTok)
A
A
A

Semua dirayakan dan diusahakan. Itulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan ketulusan cinta seorang ayah pada anaknya.

Seorang ayah sekaligus seniman asal Kebumen ini rela mendekor rumahnya sendiri tanpa bantuan vendor untuk acara lamaran hingga pernikahan putrinya. Video viral itu diunggah akun TikTok sang anak, @fannunaziah, dikutip Jumat (14/2/2025)

Sang ayah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendapatkan hasil terbaik, mulai dari melukis tembok rumah dengan gambar pepohonan hingga membuat dekorasi pelaminan yang indah. Dia juga menuliskan doa menikah pada bagian latar dekorasi pelaminan. 

Padahal sebelumnya sang anak sudah membujuk ayahnya agar menggunakan vendor untuk mendekorasi acara pernikahannya. Namun ayahnya tetap keukeuhh ingin mendekorasi sendiri di momen berharga itu.

Walaupun sang Ayah pusing dan lelah karena turut serta mempersiapkan pernikahan anaknya, tapi ia tetap mengusahakan dekorasi yang terbaik untuk acara sekali seumur hidup anak perempuannya tersebut.

Halaman:
1 2
      
