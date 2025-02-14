Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Manfaat Puasa Ayyamul Bidh bagi Kesehatan

Naila Nazira , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |08:34 WIB
Manfaat Puasa Ayyamul Bidh bagi Kesehatan
Puasa. (Foto: Freepik)
A
A
A

Tahukah kamu manfaat puasa Ayyamul Bidh bagi kesehatan? Puasa Ayyamul Bidh sendiri ialah puasa yang diajurkan oleh dalam Islam dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Puasa Ayyamul adalah puasa sunnah yang dilakukan setiap pertengahan bulan Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Berikut ini beberapa manfaat puasa Ayyamul Bidh bagi kesehatan yang dikutip dari berbabgai sumber.

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Dengan berpuasa tubuh memiliki kesempatan untuk menstabilkan metabolisme, sehingga mengurangi beban kerja jantung. Selain itu berpuasa dapat mengurangi kadar kolesterol jahat yang masuk ke dalam tubuh.

2. Menyehatkan sistem pencernaan

Selain meningkatkan kesehatan jantung berpuasa juga dapat mengistirahatkan sistem pencernaan selama beberapa jam. Sehingga lambung dan organ pencernaan lainnya mendapatkan waktu yang cukup untuk memperbaiki diri. Hal ini dapat mencegah penyakit gangguan percernaan, seperti gastritis atau sembelit.

3. Mengkontrol berat badan

Berpuasa Ayyamul Bidh juga dapat membantu mengendalikan berat badan karena dengan puasa maka tubuh akan menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Dengan pola makan yang baik, berat badan dapat lebih mudah dikontrol.

4. Meningkatkan konsentrasi dan fokus

Halaman:
1 2
      
