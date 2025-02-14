Respect! Warga Bali Bantu Kumpulkan Muatan Truk Terguling, Tak Ada Penjarahan

Baru-baru ini truk bermuatan minyak goreng terguling di Jalan By Pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Bali. Masyarakat sekitar pun langsung bergotong royong untuk memindahkan semua minyak goreng yang berserakan di tengah jalan ke pinggir jalan.

Sikap warga yang tak melakukan penjarahan seperti kejadian sebelumnya, menuai pujian netizen. Sebelumnya, masyarakat dibuat gerah dengan aksi oknum masyarakat yang bukannya membantu, namun malah mengambil keuntungan dari musibah yang terjadi.

Salah satunya terjadi di Lampung. Truk dengan muatan durian terguling pada Januari lalu. Warga di sekitar tempat kejadian pun berbondong-bondong mengambil durian yang berceceran di jalan dan merampas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan uang sejumlah Rp1,5 juta milik sopir.

Sementara itu, video kejadian truk terguling Bali diunggah akun X @anamazingbali, dikutip Jumat (14/2/2025). Lokasinya di Jalan By Pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang dekat dengan Bali Safari Marine Park.

Dengan sigap masyarakat Bali yang berada di sekitar lokasi kejadian memindahkan semua muatan minyak goreng yang berserakan di tengah jalan ke pinggir jalan.