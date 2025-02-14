Viral, Pria Ini Curhat Susahnya War Tiket Kereta untuk Mudik

Menjelang mudik lebaran, jutaan orang tengah bersiap berburu tiket transportasi, terutama tiket kereta api. Seharusnya, ini menjadi pengalaman membeli tiket dengan mudah melalui aplikasi justru berubah menjadi pengalaman yang buruk bagi calon pemudik.

Salah satu pengalaman paling mengejutkan dibagikan oleh seorang warganet @fathianpujakesuma melalui Instagram. Dalam vidionya, ia menceritakan susahnya mendapatkan tiket kereta, hingga akhirnya mendapat tiket paling mahal dan menyebut war tiket-nya sebagai yang terburuk dalam hidupnya.

Dalam unggahannya, Fathian mengaku bahwa ia memulai war tiket pada pukul 00.00 tepat, waktu resmi pembukaan booking tiket. Pada saat membuka aplikasi resmi kereta api, Fathian bercerita bahwa ia harus melewati sistem antrean yang dirancang untuk menghindari overload dalam aplikasi.

Keanehan mulai muncul, ketika waktu tunggu yang seharusnya semakin berkurang, justru malah naik turun secara acak dan tidak jelas. “Gua antre, kalo nggak salah 30 menit. Logika waktu antre itu harusnya kan makin lama, makin berkurang ya. Di tinggal 10 menit, balik balik di depan laptop jadi 50 menit, lah kenapa naik ya ini antrean. Selang 5 menit, sistim antrean turun jadi 20, kemudian naik lagi menjadi 30,” ujar Fathian.

Ia mengibaratkan dalam antrean tersebut, seperti ada orang menyela barisan kemudian orang yang antre tersebut memilih keluar. Setelah melalui perjuangan, Fathian kemudian masuk ke dalam sistim pemesanan dan memilih gerbong kereta.

Meski sudah mencoba berbagai cara dan teknik, pria tersebut mengaku tidak bisa memesan tiket yang diinginkan. Salah satu penyebabnya karena tidak bisa membayar tiket yang diinginkan.

“Pas mau bayar kok engga bisa, time out lah, no seat lah, error lah, harap bersabar lah, harap tunggu lah,” ceritanya.

Beberapa saat menunggu, Fathin kemudian dikeluarkan secara sistem karena dianggap tidak melakukan transaksi apapun. Ia pun harus mengulang kembali sistim war tiket hingga harus kembali mengantre tiket.

Proses itu berlangsung berulang kali hingga akhirnya setelah tiga jam, ia baru berhasil mendapatkan tiket kereta, walaupun yang didapatkan merupakan tiket yang paling mahal. Pengalaman ‘war tiket kereta’ ini membuatnya kelelahan dan hampir mengalami kecelakaan akibat dari rasa kantuk yang dialami saat berangkat kerja.