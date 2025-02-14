Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |18:18 WIB
Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung
Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung, (Foto: Instagram)
A
A
A

Sebuah video viral memperlihatkan seorang remaja lelaki yang terkejut saat kedua orangtuanya tiba-tiba datang menyusulnya ke puncak gunung. Video ini diunggah di media sosial Instagram oleh akun @rumpi_gosip dan langsung menarik perhatian banyak warganet. 

Dalam rekaman itu, remaja tersebut tampak kebingungan dan berkata, “Aku udah izin buat camping, makan juga di sini, dan diizinin nginep. Eh, tapi dijemput juga ke sini.”

Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung
Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung

Sementara sang ayah hanya tertawa dan menimpali, “Ah, kamu udah dua malam di sini.” 
Tak kalah heran, ia kembali menegaskan, “Kita udah izin padahal, ya.” 

Saat melihat ibunya yang sudah berada di atas gunung, ia akhirnya hanya bisa pasrah dan berkata, “Tercapai juga, mama ke sini.” 

Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung
Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung

Momen ini pun mengundang tawa sekaligus simpati dari warganet. Banyak yang terhibur melihat ekspresi pasrah sang anak, sementara yang lain menyoroti betapa besarnya perhatian dan rasa khawatir orangtua terhadap anak mereka. 

Kejadian ini menjadi bukti bahwa kasih sayang orangtua tak mengenal batas bahkan sampai ke puncak gunung sekalipun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement