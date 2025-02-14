Viral, Remaja Ini Syok Dijemput Orangtuanya saat Naik Gunung

Sebuah video viral memperlihatkan seorang remaja lelaki yang terkejut saat kedua orangtuanya tiba-tiba datang menyusulnya ke puncak gunung. Video ini diunggah di media sosial Instagram oleh akun @rumpi_gosip dan langsung menarik perhatian banyak warganet.

Dalam rekaman itu, remaja tersebut tampak kebingungan dan berkata, “Aku udah izin buat camping, makan juga di sini, dan diizinin nginep. Eh, tapi dijemput juga ke sini.”

Sementara sang ayah hanya tertawa dan menimpali, “Ah, kamu udah dua malam di sini.”

Tak kalah heran, ia kembali menegaskan, “Kita udah izin padahal, ya.”

Saat melihat ibunya yang sudah berada di atas gunung, ia akhirnya hanya bisa pasrah dan berkata, “Tercapai juga, mama ke sini.”

Momen ini pun mengundang tawa sekaligus simpati dari warganet. Banyak yang terhibur melihat ekspresi pasrah sang anak, sementara yang lain menyoroti betapa besarnya perhatian dan rasa khawatir orangtua terhadap anak mereka.

Kejadian ini menjadi bukti bahwa kasih sayang orangtua tak mengenal batas bahkan sampai ke puncak gunung sekalipun.