HOME WOMEN LIFE

Bukan Makanan, 5 Ide Kado Valentine Ini Jadi Hadiah Spesial untuk Orang Tercinta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:36 WIB
Bukan Makanan, 5 Ide Kado Valentine Ini Jadi Hadiah Spesial untuk Orang Tercinta
Bukan Makanan, 5 Ide Kado Valentine Ini Jadi Hadiah Spesial untuk Orang Tercinta, (Foto: Freepik)
A
A
A

Perayaan Valentine jatuh pada hari ini, Jumat (14/2/2025). Momen ini begitu ditunggu-tunggu banyak orang di seluruh dunia, khususnya para pasangan.

Di momen spesial ini, Anda bisa memanfaatkannya untuk memberikan kado spesial untuk si dia. Tak perlu mahal, kado yang tulus dan berarti dijamin bisa bikin orang terkasih semakin cinta.

Nah, bila Anda masih bingung ide kado apa yang spesial untuk pasangan, jangan khawatir. Ada beberapa ide kado yang bisa diberikan untuk si dia tepat hari Valentine ini.

Berikut rekomendasi ide kado Valentine untuk pasangan yang sederhana tapi tetap bermakna dilansir Youtophia dan India Time:


1. Gelang Couple

Pertama ada gelang couple. Asesoris ini tentu bisa jadi ide hadiah simple di hari Valentine. Apalagi, bila Anda memberikannya dengan penuh tanda cinta dan kasih sayang. Coba lah mampir ke toko asesoris dan cari gelang yang unik namun serupa.

Gelang tersebut menandakan cintamu pada pasangan akan selalu terikat. Tak perlu yang mahal, gelang unik dan menarik dengan harga yang terjangkau tetap bisa membuat kekasih tercinta terkesan.


2. Kotak Musik

Kotak musik bisa menjadi ide yang cocok untuk kado Valentine dan terlihat romantis serta menggemaskan. Selain bisa digunakan jangka panjang, kotak musik juga menjadi ide kado yang romantis untuk si dia.

Kotak musik bisa Anda temukan di beberapa toko kado dengan berbagai bentuk. Anda bisa menghiasnya dengan banyak stiker manis atau foto-foto bersama pasangan.

 

Halaman:
1 2
      
