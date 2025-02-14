Firasat Ardhitio Terbukti, Tersingkir di Top 12 Indonesian Idol Season XIII

ARDHITIO harus menghentikan langkahnya di Indonesian Idol Season XIII setelah perolehan voting yang rendah membuatnya tersingkir di babak Top 12. Meski perjalanannya terhenti, Ardhitio tetap bersyukur atas pencapaian luar biasanya di dunia musik.



Keikutsertaannya di ajang bergengsi ini menjadi pengalaman berharga, terutama karena ini adalah kali pertamanya mengikuti kompetisi sebesar Indonesian Idol.

"Itu udah bersyukur banget. Jujur, kalau dibilang kecewa, ada kecewa sama diri sendiri. Memang itu, Tio rasa perfomance terburuk Tio gitu. Karena itu first time Tio crack, nyanyi crack. Jadi, kayak tiba-tiba aja dan sebenarnya nada itu nggak tinggi, tapi bisanya crack gitu," ucap Ardhitio dalam wawancara eksklusif dengan Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Ardhitio tereliminasi di Top 12 Indonesian Idol Season XIII. (Foto: SMN)

Ardhitio ternyata sudah punya firasat dirinya akan tersingkir di babak Top 12 Indonesian Idol Season XIII. Dia merasa penampilannya di panggung kurang maksimal, sehingga hasil tersebut bukan hal yang mengejutkan baginya.

"Ada itu perasaan. Perasaan kayak, ‘Kok, aku beda ya gitu.’ Maksudnya kalau dari perkembangan, mungkin memang aku juga lagi sakit abis ngedrop demam gitu kan," ujarnya.

Ardhitio mengaku tidak menyesali pilihan lagunya. Namun, dia merasa belum sepenuhnya siap membawakan Kenangan Manis dari Pamungkas, meskipun lagu tersebut merupakan salah satu favoritnya.

“Sebenarnya bukan salah pilih lagu atau apa pun itu. Tapi lebih aku aja sih yang belum siap gitu. Aku aja yang belum siap untuk bawain Kenangan Manis. Memang benar yang dibilang sama Teh Rossa, ‘Bukan secara vokal kamu belum siap nyanyi, tapi belum siap untuk memulai. Contoh kan harus ada pemanasan dulu.’ Jadi, kayak belum siap tancap gas contoh kayak kereta. Misalnya kan motor langsung dihidupin, langsung digas kan mungkin bakal ngedrop mesinnya,” ujarnya.

Begitu namanya diumumkan sebagai kontestan yang tereliminasi, Ardhitio segera menghubungi kedua orangtuanya di Langkat, Sumatera Utara.

“Jam 03.00 WIB, Tio telepon mama. Mama nggak ada ngerasa sedih sebenarnya. Mungkin mama juga udah rindu sama Tio. Tio juga rindu sama mama,” ujarnya.

Sebagai anak seorang petani, Ardhitio tak pernah merasa gengsi, malu, atau minder. Justru, latar belakangnya itu menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang.

“Mau Tio anak petani misalnya dari kampung, bahasa Tio yang belum bisa menyesuaikan. Malah kayak ya udah fine aja gitu, lebih banyak belajar. Jadinya bukan makin minder, ya harus banyak belajar bisa logat Jakarta, bisa menyesuaikan tempat. Bukan berarti Tio menghilangkan logat daerah Tio, enggak,” ucapnya.