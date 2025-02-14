Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengajian Akbar Gus Iqdam Dibuka dan Ditutup Pakai Musik DJ, Panen Kritik Warganet

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |11:34 WIB
Viral Pengajian Akbar Gus Iqdam Dibuka dan Ditutup Pakai Musik DJ, Panen Kritik Warganet
Viral musik DJ diputar saat acara dakwah. (Foto: TikTok)
A
A
A

Viral di media sosial sebuah pengajian yang dibuka dengan musik DJ layaknya sebuah konser. Pengajian yang dihadiri Muhammad Iqdam alias Gus Iqdam itu dihadiri banyak jamaah.

Dalam sebuah unggahan di TikTok, musik DJ diputar saat pembawa acara mempersilakan tim hadroh naik ke atas panggung. Sejurus kemudian, musik DJ yang sedang ramai di media sosial diputar alih-alih shalawat.

Pada video lainnya, terlihat Gus Iqdam sendiri yang mengoperasikan alat DJ di belakang panggung. Tapi, belum pasti apakah momen tersebut berbarengan dengan pengajian akbar yang dilangsungkan di Pacitan, Jawa Timur itu.

Saat musik DJ dimainkan, lampu sorot juga ikut menyala mengikuti alunan nada dengan menampilkan kerlip warna warni. Sebagian peserta pengajian yang hadir juga terlihat berjoget mengikuti alunan musik DJ.

Bahkan, musik DJ juga kembali diputar saat pengajian telah berakhir. Terlihat mereka yang berada di atas panggung menyebar uang dengan lembaran berwarna merah yang diduga bernilai Rp100.000 dalam jumlah cukup besar.

Melihat unggahan tersebut, banyak yang merasa kecewa karena dianggap bertentangan dengan nilai agama Islam. Alih-alih mengikuti tren yang sedang ramai, warganet menganggap hal tersebut sudah berlebihan karena diputar di sebuah pengajian yang seharusnya menenangkan hati.

"Bosen bngt sama Gus2 an. Gausah munafik deh, mending ke diskotik aja kelen smua, dripada kek gini, nambah maksiat yg ada," kata @ris***.

"Islam bakal terbagi-bagi berapa golongan, dan kita ada di golongan yg mana," ujar @you***.

"Tidak ada di Ajaran Islam..... nabi Muhammad Saw tidak pernah mengajarkan Nya.... Sampaikan kebaikan di tempat yang baik pula dgn lemah Lembutt dgn Cara Yang baik," tulis @hyu***.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dakwah Gus Iqdam Musik DJ Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331//viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172//helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/612/3183951//viral-cmy8_large.jpg
Viral Ketua RT Hias Kampung Penuh Bunga, Kini Jadi Tempat Foto-Foto
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement