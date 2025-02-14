Kenapa Hari Valentine Identik dengan Bunga Mawar?

Hari Valentine kerap identik dengan bunga mawar. Biasanya, bunga satu ini kerap jadi simbol untuk mengutarakan kasih sayang terhadap pasangan. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa hari Valentine identik dengan bunga mawar? Berikut akan diulas Okezone dari berbagai sumber, Jumat (14/2/2025).

Sebelum mengetahuinya, kamu perlu mengetahui sejarah dari hari Valentine. Banyak versi sejarah hari Valentine yang menceritakan awal tradisi Valentine. Namun ada satu yang paling populer, dikatakan cerita romantis ini berasal dari Roma.

Ketika itu sang pemerinta Claudius II beropini bahwa tentara yang terbaik selalu terbentuk dari tentara yang berstatus single alias jomblo. Jadi dia melarang semua pria muda untuk menikah agar bisa menjadi tentara hebatnya. Siapa pun yang melanggar hal ini akan dikenai hukuman.

Namun ada seorang pendeta gereja muda bernama Valentine yang melihat hal ini sebagai ketidakadilan. Dia diam-diam tetap menerima permintaan untuk menikahkan pasangan muda yang memilih demikian. Claudius pada akhirnya mengetahui kegiatan sang pendeta. Dia menangkap dan memenjarakan pendeta Valentine, dan berencana untuk menjatuhi hukuman mati.

Pada masa hukumannya di penjara, Valentine sering dikunjungi oleh anak sang sipir penjara. Lama kelamaan dia jatuh hati kepada gadis tersebut. Sebelum dijatuhi hukuman mati, sang pendeta muda tersebut mengirim surat kepada sang gadis bertuliskan “From Your Valentine”. Atau artinya “Dari Valentine Milik Mu”.

Sebuah kalimat pendek yang masih sering kita temukan di kartu ucapan hari Valentine. Akhirnya sang pendeta dieksekusi mati pada tanggal 14 Februari tahun 270. Hingga pada tahun 460, Paus Gelasius mendeklarasikan tanggal 14 Februari sebagai peringatan dan penghormatan kepada Valentine karena keberanian dan semangatnya dalam menghadapi ketidakadilan menginspirasi banyak orang.

Hingga saat ini hari Valentine masih dirayakan dan menjadi tradisi panjang. Namun sedikit bergeser maknanya menjadi peringatan rasa cinta kepada orang yang kita kasihi. Tidak melulu kepada pasangan, tetapi bisa juga kepada keluarga dan sahabat.

Alasan Mawar Jadi Primadona Valentine

Sejak tahun 1800-an ada aktivitas yang bernama floriography, di mana sesorang memberikan buket bunga mawar untuk menyatakan ketertarikan. Ini menjadi tradisi hingga saat ini. Sudah berpuluh tahun bunga mawar seperti menjadi bunga resmi untuk menyampaikan rasa cinta. Belum lagi warna merah yang dimilikinya memang mewakili keindahan, romantisme, rasa cinta dan semangat.