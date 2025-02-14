Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Prilly Latuconsina Ungkap Kisah Cinta Angga Yunanda dan Shenina hingga Potret Akur Marshanda dengan Istri Ben Kasyafani

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |08:34 WIB
Berita Terpopuler: Prilly Latuconsina Ungkap Kisah Cinta Angga Yunanda dan Shenina hingga Potret Akur Marshanda dengan Istri Ben Kasyafani
Prilly di pernikahan Angga dan Shenina. (Foto: IG Prilly)
A
A
A

Prilly Latuconsina menjadi saksi perjalanan cinta Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon yang baru saja melangsungkan pernikahan yang mengusung konsep intimate di Bali pada 10 Februari 2025 lalu.  Prilly meluapkan perasaan bahagianya melihat sahabatnya kini telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan.

Cerita Prilly soal perjalanan cinta Angga dan Shenina jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Kamis 13 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Perjalanan Cinta Angga dan Shenina

"Menyaksikan kisah mereka dari awal PDKT. Waktu itu aku tahu mereka deket karena Angga tiba-tiba nyamperin ke lokasi film Kukira Kau Rumah terus akhirnya pas mereka jadian kebetulan aku shooting lagi sama Shenina untuk series I Love You Silly," ungkap Prilly dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, dikutip Kamis (13/2/2025). 

Hubungan Angga dan Shenina terus berjalan hingga empat tahun lamanya dan Prilly masih selalu ada di sana, ikut menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Bahkan, Angga dan Shenina punya rutinitas khusus di setiap Lebaran, yakni bersilaturahmi ke rumah Prilly.

