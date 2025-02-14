Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Foundation agar Wajah Flawless Tanpa Belang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:33 WIB
Sering ngalamin tampilan muka kamu belang setelah pakai foundation? Foundation belang terjadi membuat wajah terlihat tidak rata atau berbeda warna dengan leher. Ini dikarenakan foundation tidak terlalu menyatu pada kulit kamu. Terkadang tampilan foundation pada kulit wajah menjadi belang diakibatkan salah memilih shade foundation.

Maka dari itu, ada beberapa tips untuk pakai foundation agar tampilan tidak belang. Yuk, simak tipsnya berikut ini!

1. Skin Prep

Sebelum mengaplikasikan foundation, pastikan kulit kamu dalam kondisi lembab dan siap untuk diaplikasikan makeup. Gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kamu agar foundation bisa menempel dengan baik dan tahan lama. Untuk pelembab kamu bisa menggunakan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer yang mampu membuat kulit lembab hingga 24 jam.

2. Pilih Foundation yang Tepat

Pilih foundation dengan formula yang sesuai dengan jenis kulitmu. Untuk kulit berminyak, pilih foundation dengan hasil matte, sedangkan untuk kulit kering, foundation dengan kandungan pelembab. Lebih disarankan untuk pilih Soulyu Perfect UV Serum Foundation karena dengan kandungan Hydrafence, Fermented Reishi Mushroom, Pomegranate Extract, dan Eldew, foundation ini mampu membuat kulit kamu jadi lebih lembab, halus, cerah, dan juga tahan hingga 12 jam. Ada kandungan UVA & UVB filter juga yang mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

3. Jangan Lupa Pilih Shade yang Sesuai

Pastikan kamu memilih shade foundation yang sesuai dengan warna kulitmu. Cara terbaik untuk menemukan warna yang cocok adalah dengan mencoba foundation di area rahang atau leher, bukan di tangan, agar hasilnya lebih natural dan menyatu dengan kulit.

 

