HOME WOMEN FOOD

Babak Penentuan! Para Kontestan Berebut Masuk ke Galeri MasterChef Indonesia Season 12

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:06 WIB
MasterChef Indonesia Season 12 telah memulai perjalanan yang penuh dengan ketegangan, tawa, dan air mata. Dua episode audisi pertama memperlihatkan perjuangan para calon kontestan yang berusaha untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan ke babak berikutnya.

Pada episode pertama yang tayang pada 8 Februari 2025, sebanyak 18 calon kontestan menyajikan hidangan mereka di hadapan para juri, dengan 13 di antaranya berhasil lolos dan melaju ke babak Bootcamp. Sementara itu, di episode kedua yang disiarkan pada 9 Februari 2025, menampilkan 23 calon kontestan lainnya, di mana 19 kontestan berhasil lolos, sehingga total 32 kontestan siap untuk berkompetisi di Bootcamp.

Memasuki episode ketiga pada 15 Februari 2025, para kontestan akan menghadapi tantangan Bootcamp yang menguji keterampilan dasar mereka, seperti teknik memotong (knife skills) dan kemampuan memasak di bawah tekanan. Tantangan ini dirancang untuk menguji kecepatan, ketepatan, dan ketelitian kontestan dalam menghadapi berbagai situasi di dapur profesional.

Para kontestan dihadapkan pada ujian yang lebih kompleks, termasuk tantangan memasak dengan bahan terbatas dan waktu yang singkat. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana mereka dapat berinovasi dan menghasilkan hidangan berkualitas tinggi di bawah tekanan.

Setelah melewati serangkaian tantangan di Bootcamp, para juri Chef Juna, Chef Renatta, dan juri baru Chef Rudy Choirudin akan memilih kontestan yang layak mendapatkan apron MasterChef Indonesia bertuliskan nama kontestan dan melanjutkan ke babak Galeri. Babak ini akan menjadi arena bagi para kontestan terpilih untuk menunjukkan bakat mereka dalam meraih gelar MasterChef Indonesia Season 12.

 

