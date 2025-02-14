6 Rekomendasi Spot Dinner Romantis di Hotel Kawasan Jaksel, Salah Satunya Bak di Prancis

Hari Valentine biasanya identik dengan dinner alias makan malam romantis bersama pasangan. Bagi kamu warga Jakarta dan sekitarnya, memilih dinner romantis di hotel di area Jakarta Selatan bisa menjadi pilihan.

Area Jakarta Selatan alias Jaksel selalu jadi destinasi utama untuk hang out dan pesiar kuliner, termasuk untuk kamu yang sedang mencari lokasi romantic dinner bersama pasangan untuk merayakan Valentine.

Dekat dengan pusat bisnis, pusat perbelanjaan, berikut rekomendasi restoran terbaik yang berada di dalam hotel ternama di Jaksel, dirangkum dari Traveloka, Jumat (14/2/2025).

1. Sofia at The Gunawarman

Berlokasi di The Gunawarman, boutique hotel dengan interior klasik bergaya Eropa yang mewah dan cantik. Sofia at The Gunawarman merupakan salah satu restoran ikonis yang bisa kamu tuju bila ingin mengajak orang tersayang untuk staycation dan dinner romantis.

Aneka menu lezat tersedia di Sofia at The Gunawarman, dari menu western yang jadi favorit seperti pasta dan pizza, hingga kearifan lokal yang juga menjadi primadona seperti Wagyu Oxtail Soup (sup buntut) dan The Dewata Platter.

2. Henshin, The Westin

Dinner romantis nan mewah di area rooftop dengan pemandangan malam yang spektakuler di Jakarta bisa kamu nikmati di Henshin, restoran dan rooftop bar ikonis yang menawarkan menu Peruvian-Japanese fusion. Kamu perlu tahu bahwa Henshin adalah nama rooftop bar & lounge-nya, sementara Nikkei Dining adalah nama restorannya.

Berlokasi di lantai 67 di The Westin Hotel Jakarta, Henshin merupakan rooftop bar dan lounge paling tinggi di gedung hotel tertinggi di area Jakarta. Kamu bisa memilih area bar indoor atau outdoor untuk menikmati racikan Nikkei inspired artisan cocktail dari para mixologist profesional.

Untuk dinner, kunjungi Nikkei Dining di lantai 68 dan 69 untuk menikmati cita rasa mewah dan nikmat dari aneka menu yang ditawarkan.

3. Alto Restaurant & Bar

Makan malam romantis dengan menu-menu Italia, deliziosa! kamu wajib berkunjung ke Alto Restaurant & Bar yang terletak di lantai 20 Four Season Hotel Jakarta.

Berlokasi di Jalan Gatot Subroto, kamu akan dimanjakan dengan menu otentik Italia yang menggugah selera dengan pemandangan urban yang gemerlap di malam hari.

Mulai perjalanan kuliner kamu dengan antipasti (starters), zuppe (soups), dengan spotlight berupa homemade pasta dan rissoto, dan dolci (dessert) kreasi dari Marco Violano, sang executive chef serta executive pastry chef, Lorenzo Sollecito.

Setelah makan malam romantis di Alto Restaurant & Bar, kamu juga bisa menikmati cocktail di area bar yang berdesain glamor atau di area balkon outdoor dengan city view yang cantik.

4. Dining at The Dharmawangsa

Hotel yang kental nuansa Indonesia-nya ini menawarkan beberapa opsi untuk dinner romantis di momen Valentine kamu. Jadi pemeran utama dalam kisah cinta kamu dengan mengajak pasangan makan malam spesial di area outdoor, di tepi kolam renang ikonis The Dharmawangsa dengan set menu yang dirancang secara sempurna.

Kamu juga bisa memilih menikmati makan malam romantis beberapa lokasi lain di The Dharmawangsa seperti di Caviar Lounge, The Library, dan Sriwijaya Restaurant.