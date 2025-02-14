Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Manfaat Makan Siang di Sekolah, Cegah Anak Pilih-Pilih Makanan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |06:01 WIB
Seminar ilmiah tentang nutrisi. (Foto: Annastasia)
Makan siang di sekolah jadi salah satu kegiatan yang dilakukan anak-anak. Presiden RI, Prabowo Subianto pun tengah menerapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah demi memenuhi gizi mereka.

Selain bergizi seimbang dan bermanfaat untuk kebutuhan anak-anak, makan siang di sekolah juga memiliki manfaat lain untuk para siswa. Cara ini bisa membantu sosialisasi dan menumbuhkan rasa perhatian pada sesama kawan.

Prof. Naomi Aiba, R.D, Ph.D, Professor Faculty of health dan Medical Sciences Department of Nutrition and Live Sciences Kanagawa Institute of Technology mengungkap makan siang untuk anak-anak di sekolah memiliki segudang manfaat.

Berikut adalah manfaat dari makan siang di sekolah untuk anak-anak yang telah dirangkum Okezone, Kamis (13/2/2025).

1. Cegah Anak Pilih-pilih Makanan

Manfaat pertama ialah mencegah anak pilih-pilih makanan. Naomi mengatakan makan siang di sekolah bisa mencegah anak jadi pemilih akan makanan. Bila dibuat dengan suasana yang menyenangkan, anak-anak bisa menikmati menu makan siang bersama dan dapat mengonsumsi makanan yang mungkin tak disukai.

“Pilih-pilih makanan ini menjadi masalah khususnya di anak-anak dan jadi masalah bagi para orangtua. Dengan pengalaman menyenangkan makan siang bersama bisa menciptakan suasana sosial yang nikmat dmana tanpa sadar anak bisa mencoba makanan yang tidaj disukai,” ungkap Prof. Naomi Aiba di kawasan Kuningan, Jakarta selatan, Jumat (13/2/2025).

2. Menciptakan Suasana Sosial

Makan siang bersama di sekolah ini juga membuat anak bersosialisasi dengan baik. Ini akan berdampak pada kegiatan mereka untuk bisa berinteraksi bersama teman-teman.

“Waktu makan siang itu pengalaman edukatif dan pendidikan terhadap anak-anak mengenai makanan ini. Membuat cara yang menyenangkan adalah cara efektif. Jadi untuk waktu makan siang sekolah itu harusnya waktu yang menyenangkan,” tambahnya.

 

