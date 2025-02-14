5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise

Hari Valentine tak lengkap rasanya jika tidak tampil memukau dalam balutan outfit nan cantik. Di momen hari kasih sayang ini identik dengan dinner atau quality time spesial bersama pasangan.

Namun, bagi kaum hawa yang masih bingung ingin memakai outfit apa di momen Hari Valentine, ide OOTD Valentine Date ala artis Indonesia berikut ini bisa menjadi rekomendasi.

Berikut beberapa di antaranya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (14/2/2025).

1. Tampil girly ala Cinta Laura

Penampilan Cinta Laura dalam potret berikut ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin tampil ‘girly’ namun tak berlebihan di momen hari Valentine.

Selain pemilihan warna monokrom yang simple, aksesoris berupa tas berwarna pink bisa sangat mewakili penampilan di Hari Kasih Sayang.



2. Tampil centil ala Luna Maya

Gaya centil Luna Maya dalam potret berikut ini juga bisa menjadi inspirasi tampilan OOTD hari Valentine.

Meski atasan yang dikenakan memiliki warna putih polos, namun detail lengan puffy membuat tampilan kamu jadi lebih modis dan manis saat dipadukan dengan mini skirt.

3. Tampil mewah ala Anya Geraldine

Nah, bagi kamu yang ingin tampil dengan nuansa glamor dan mewah di hari Valentine, bisa mensontek penampilan Anya Geraldine berikut ini.

Meski hanya mengenakan dress potongan simpel, namun detail bahan berwarna gold di bagian luarnya memberikan tampilan yang mewah.