Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:18 WIB
5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise
5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise, (Foto: Instagram)
A
A
A

Hari Valentine tak lengkap rasanya jika tidak tampil memukau dalam balutan outfit nan cantik. Di momen hari kasih sayang ini identik dengan dinner atau quality time spesial bersama pasangan. 

Namun, bagi kaum hawa yang masih bingung ingin memakai outfit apa di momen Hari Valentine, ide OOTD Valentine Date ala artis Indonesia berikut ini bisa menjadi rekomendasi. 

Berikut beberapa di antaranya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (14/2/2025).

1. Tampil girly ala Cinta Laura

5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise
5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise

Penampilan Cinta Laura dalam potret berikut ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin tampil ‘girly’ namun tak berlebihan di momen hari Valentine. 

Selain pemilihan warna monokrom yang simple, aksesoris berupa tas berwarna pink bisa sangat mewakili penampilan di Hari Kasih Sayang. 


2. Tampil centil ala Luna Maya

5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise
5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise

Gaya centil Luna Maya dalam potret berikut ini juga bisa menjadi inspirasi tampilan OOTD hari Valentine. 

Meski atasan yang dikenakan memiliki warna putih polos, namun detail lengan puffy membuat tampilan kamu jadi lebih modis dan manis saat dipadukan dengan mini skirt. 

3. Tampil mewah ala Anya Geraldine

5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise
5 Ide OOTD Valentine Date ala Artis, Anya Geraldine hingga Alyssa Daguise

Nah, bagi kamu yang ingin tampil dengan nuansa glamor dan mewah di hari Valentine, bisa mensontek penampilan Anya Geraldine berikut ini. 

Meski hanya mengenakan dress potongan simpel, namun detail bahan berwarna gold di bagian luarnya memberikan tampilan yang mewah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/612/3113824/bukan_makanan_5_ide_kado_valentine_ini_jadi_hadiah_spesial_untuk_orang_tercinta-rtqS_large.jpg
Bukan Makanan, 5 Ide Kado Valentine Ini Jadi Hadiah Spesial untuk Orang Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113520/10_ide_hadiah_valentine_yang_bermakna_dan_bikin_pasangan_terpesona-uSwH_large.jpg
10 Ide Hadiah Valentine yang Bermakna dan Bikin Pasangan Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/194/3112656/ide_nail_art_untuk_hari_valentine_tampil_elegan_di_momen_romantis-7ZrC_large.jpg
Ide Nail Art untuk Hari Valentine, Tampil Elegan di Momen Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/612/2969589/5-ide-rayakan-hari-valentine-selain-beri-coklat-xvLPGLPK1Q.jpg
5 Ide Rayakan Hari Valentine Selain Beri Coklat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/612/2969208/25-ucapan-hari-valentine-untuk-pacar-dan-sahabat-lbC9dDzgB8.jpg
25 Ucapan Hari Valentine untuk pacar dan sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968772/5-ide-kado-valentine-berkesan-walau-tak-mahal-DWOnTPX9MT.jpg
5 Ide Kado Valentine, Berkesan walau Tak Mahal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement