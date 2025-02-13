Ramadhan 2025, Halal Kulture District Jakarta Ajak Muslim Muda Hidup Lebih Mindful

JAKARTA - Sukses menggelar Halal Kulture Market di ICE BSD tahun lalu, Mumtaz Creative kembali menghadirkan wadah inspiratif bagi Muslim muda dengan konsep yang lebih urban dan intimate. Event terbaru ini, Halal Kulture District Jakarta, siap digelar di Brickhall – Fatmawati, Jakarta Selatan, selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Februari 2025.



Mengambil momentum persiapan Ramadhan dan Idul Fitri, CEO Mumtaz Creative Agung Paramata menjelaskan, event ini dirancang sebagai Halal Mingle Spot bagi Gen Z dan Milenial untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga dan sahabat sambil menjalani aktivitas yang lebih mindful jelang Ramadan.



"Di era digital saat ini, kendati banyak kemudahan, namun di sini lain kita dihadapkan pada masalah seperti screen time berlebihan, informasi yang overload, dan distraksi tanpa henti dari berbagai platform digital. Halal Kulture District Jakarta hadir sebagai solusi, menawarkan konsep digital detox dengan pengalaman hybrid yang tetap relevan dan fresh bagi generasi muda. Kami ingin memberikan ruang bagi muslim muda untuk lebih mindful, menikmati interaksi nyata dengan komunitas, dan tetap memanfaatkan teknologi secara bijak," ujar Agung dalam acara Technical Meeting Halal Kulture District di Menara 165, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Halal Kulture District Jakarta ajak Muslim muda hidup lebih mindful. (Foto: HKDJ)

Agung menambahkan, mindfulness bukan sekadar tren, tetapi sudah seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup seorang Muslim yang selalu sadar akan kehadiran Allah SWT dalam setiap aktivitasnya (ihsan).



"Mindfulness membantu kita lebih sehat secara mental, terhindar dari burnout dan overthinking, serta lebih fokus, produktif, khusyuk dalam ibadah, dan semakin tawakal," katanya.



Penerapan mindful living juga mencakup kebiasaan sehari-hari, seperti mindful eating, yang secara otomatis akan lebih memperhatikan aspek halal dan thayyib, bukan sekadar enak dan sehat, tetapi juga tidak berlebihan. Dalam interaksi sosial, mindfulness membuat seseorang lebih mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, bertutur dengan sopan, dan menghargai kehadiran orang lain.

Program Unggulan Halal Kulture District Jakarta

Mengangkat tema "Women Empowerment & Sportmovement", Halal Kulture District Jakarta menghadirkan beragam program komunitas yang dikemas kreatif dan inklusif. Agung menegaskan bahwa event ini bukan sekadar pameran atau festival, tetapi juga menjadi ruang untuk menikmati me-time maupun family-time dengan nyaman.

"Konsep ini semakin diperkuat dengan arsitektur industrial kontemporer Brickhall yang memiliki elemen rustic, menciptakan suasana yang dinamis dan segar," ucapnya.



Berbagai program menarik siap menyambut pengunjung, antara lain WoWmenT (Women’s Moment Time). Salah satu daya tarik utama Halal Kulture District Jakarta adalah WoMents, sebuah ruang yang didedikasikan untuk perempuan agar dapat berkembang dengan nyaman.



"Kami sangat mengapresiasi peran perempuan dalam keluarga, yang boleh dikata sebagai pondasi dalam membangun karakter generasi masa depan. Dalam menjalani peran tersebut, perempuan tentu ingin bisa dimengerti, didukung, dan memiliki ruang untuk berekspresi. WoMents hadir untuk menjawab kebutuhan ini," kata Agung.

Program ini dirancang agar perempuan dapat mengeksplorasi diri, berbagi ilmu dan pengalaman, serta membangun relasi yang lebih solid. Beberapa agenda spesial dalam WoMents antara lain waktu kunjungan khusus untuk perempuan – Jumat, 21 Februari (10:00 – 14:00 WIB). Lalu ada Women's/Muslimah Hour, sebuah forum eksklusif yang membahas berbagai aspek kehidupan perempuan Muslim, mulai dari karier, kesehatan, keluarga, pemberdayaan, hingga isu sosial dan budaya yang berdampak langsung pada keseharian mereka.