5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil

Nia Ramadhani berhasil menurunkan berat badan hingga 28 kilogram. Perubahan tubuh yang signifikan, menarik perhatian banyak netizen yang sedang mengikuti program diet.

Nia pun membagikan beberapa tips yang membuat diet nya berhasil. Dilansir dari akun instagram @coach_intania, Berikut lima tips diet ala Nia Ramadhani:

1. Sarapan dengan Telur

Nia memulai hari dengan sarapan telur omelet. Telur merupakan sumber protein yang baik. Dengan mengonsumsi protein yang tinggi akan membuat tubuh lebih berenergi dan tidak mudah lapar sampai makan siang.



2. Makan Siang dengan Ayam tanpa Nasi

Saat makan siang Nia memilih untuk makan ayam tanpa nasi. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi dapat meningkatkan kadar gula darah yang menyebabkan penumpukan lemak. Mengganti nasi dengan ayam akan membuat tubuh mendapatkan energi yang cukup tanpa kalori berlebih.



3. Makan Malam dengan Alpukat

Hanya mengonsumsi buah alpukat di malam hari, menjadi salah satu tips ampuh yang membuat Nia Ramadhani berhasil menurunkan berat badan. Buah alpukat mengandung banyak lemak sehat dan serat yang bisa membuat perut menjadi kenyang lebih lama. Selain itu buah alpukat juga baik untk pencernaan dan membantu tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang.