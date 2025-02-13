Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil

Annida Khofia Sabila , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:27 WIB
5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil
5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil (Foto: Instagram)
A
A
A

Nia Ramadhani berhasil menurunkan berat badan hingga 28 kilogram. Perubahan tubuh yang signifikan, menarik perhatian banyak netizen yang sedang mengikuti program diet.

Nia pun membagikan beberapa tips yang membuat diet nya berhasil. Dilansir dari akun instagram @coach_intania, Berikut lima tips diet ala Nia Ramadhani:

1. Sarapan dengan Telur 

Nia memulai hari dengan sarapan telur omelet. Telur merupakan sumber protein yang baik. Dengan mengonsumsi protein yang tinggi akan membuat tubuh lebih berenergi dan tidak mudah lapar sampai makan siang. 


2. Makan Siang dengan Ayam tanpa Nasi

Saat makan siang Nia memilih untuk makan ayam tanpa nasi. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi dapat meningkatkan kadar gula darah yang menyebabkan penumpukan lemak. Mengganti nasi dengan ayam akan membuat tubuh mendapatkan energi yang cukup tanpa kalori berlebih. 


3. Makan Malam dengan Alpukat

Hanya mengonsumsi buah alpukat di malam hari, menjadi salah satu tips ampuh yang membuat Nia Ramadhani berhasil menurunkan berat badan. Buah alpukat mengandung banyak lemak sehat dan serat yang bisa membuat perut menjadi kenyang lebih lama. Selain itu buah alpukat juga baik untk pencernaan dan membantu tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/629/3164155/nia_ramadhani-ZyGu_large.jpg
Aksi Kocak Nia Ramadhani Belajar Masak Bikin Netizen Geregetan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147720/nia_ramadhani_bagikan_tips_agar_pernikahan_langgeng-9M7k_large.jpg
Nia Ramadhani Bagikan Tips agar Pernikahan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144348/nia_ramadhani-01xs_large.jpg
Nia Ramadhani Beri Ucapan Penuh Cinta di  Ulang Tahun Mikhayla,Netizen: Sedih Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135069/4_potret_awet_muda_nia_ramadhani_saat_rayakan_ultah_ke_35_tahun_di_amerika_serikat-XzWJ_large.jpg
4 Potret Awet Muda Nia Ramadhani saat Rayakan Ultah ke-35 Tahun di Amerika Serikat, Netizen: Hot Mommy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/612/3123169/nia_ramadhani_takut_anaknya_kena_mental_jika_dididik_cara_orangtuanya_dahulu-ZChb_large.jpg
Nia Ramadhani Takut Anaknya Kena Mental jika Dididik Cara Orangtuanya Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109850/viral_nia_ramadhani_ungkap_ini_yang_buat_ardie_bakrie_kepincut-BACj_large.jpg
Viral Nia Ramadhani Ungkap Ini yang Buat Ardie Bakrie Kepincut Dirinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement