HOME WOMEN LIFE

Potret Marshanda Akur dengan Istri Ben Kasyafani, Kompak Hadiri Wisuda SD Sienna

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |16:32 WIB
Potret Marshanda Akur dengan Istri Ben Kasyafani, Kompak Hadiri Wisuda SD Sienna
Potret Marshanda akur bareng istri Ben Kasyafani. (Foto: IG Marshanda)
A
A
A

Selebritis Marshanda tengah berbahagia. Sang putri tercinta, Sienna Kasyafani baru saja menyelesaikan sekolah dasarnya dan begitu membanggakan.

Momen Sienna lulus sekolah dasar ini dibagikan Marshanda di akun Instagram-nya, @marshanda99. Wanita yang akrab disapa Caca itu dengan bangga hadir di momen wisuda Sienna yang dinantikan mereka.

Tak hanya Marshanda, ayah Sienna sekaligus mantan suaminya, Ben Kasyafani juga hadir langsung bersama sang istri. Momen ini terlihat hangat bikin salut para warganet.

Seperti apa potret Marshanda yang bahagia hadir di wisuda SD sang putri? Yuk intip posenya, dari akun Instagram, @marshanda99, Kamis (13/2/2025).

1. Bangga dengan Sang Putri

Momen wisuda Sienna Kasyafani ini tentu begitu membanggakan untuk Marshanda. Di momen kelulusan sang buah hati dari sekolah dasar, wanita 34 tahun ini terlihat berfoto bersama Sienna dan kompak tampil cantik memukau.

Marshanda

Caca begitu elegan dengan outfit batik dan riasan yang soft. Sedangkan Sienna begitu cantik dengan toga dan berpose menunjukan ijazah dan medali kelulusannya dari sekolah dasar. 

2. Foto Bareng dengan Istri Ben Kasyafani

Tak hanya Marshanda, istri mantan suaminya Ben Kasyafani, Nesyana juga hadir di acara wisuda Sienna. Nesyana bahkan ikut berpose bersama Caca dan Sienna di momen bahagia itu.

Marshanda

Halaman:
1 2
      
