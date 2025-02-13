Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ide Kado Valentine Selain Cokelat dan Bunga, Dijamin Anti-Mainstream

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |11:30 WIB
Ide Kado Valentine Selain Cokelat dan Bunga, Dijamin <i>Anti-Mainstream</i>
Kado Hari Valentine. (Foto: Freepik)
A
A
A

Ide kado Valentine selain coklat dan bunga banyak dicari kaum muda-mudi. Tanggal 14 Februari setiap tahunnya memang diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Tak ayal, banyak orang merayakan momen spesial ini dengan memberikan hadiah kepada orang tersayang.

Berbicara soal kado Valentine, pasti yang pertama kali terlintas di benakmu adalah cokelat atau bunga. Padahal, hadiah Valentine tidak harus selalu berupa cokelat atau bunga.

Nah, supaya perayaan Valentinemu kali ini lebih berkesan dan berbeda dari sebelumnya, berikut inspirasi hadiah Valentine yang antimainstream dan dijamin bikin si dia makin sayang!

1. Reed Diffuser atau Aromaterapi

Ciptakan suasana Valentine yang lebih menenangkan dengan hadiah reed diffuser atau aromaterapi. Reed diffuser adalah botol berisi minyak esensial dengan batang reed yang menyerap minyak dan menyebarkan aroma ke seluruh ruangan.

Selain dapat mengharumkan ruangan, desainnya yang minimalis dan unik juga menciptakan kesan elegan di dalam kamar.

2. Voucher Traveling untuk Petualangan Bersama

Salah satu hadiah yang paling disukai adalah voucher perjalanan. Jika si dia suka jalan-jalan, berikan voucher perjalanan ke destinasi romantis seperti pegunungan, pantai atau staycation di hotel dengan suasana nyaman.

Hadiah ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menciptakan momen berharga yang tak terlupakan!

3. Hadiah Buatan Tangan atau DIY

Tak ada yang lebih bermakna daripada hadiah buatan sendiri. Buat sesuatu yang spesial, seperti scrapbook penuh kenangan, boneka rajut, tas tumbler atau lukisan wajahnya. Hadiah buatan tangan atau DIY adalah pilihan ideal dan antimainstream karena menunjukkan ketulusan serta keseriusan dalam memberikan sesuatu yang benar-benar personal.

4. Dessert Box atau Kue Spesial

Selain cokelat, kamu bisa memberikan dessert box berisi aneka kue favorit pasanganmu, seperti brownies, cheesecake atau macarons. Agar lebih berkesan, pesan kue dengan dekorasi bertema Valentine atau bahkan buat sendiri untuk menunjukkan kasih sayangmu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182467//viral-9i31_large.jpg
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/612/3113804//luna_maya_dan_maxime_bouttier-twpY_large.jpg
5 Potret Bucin Luna Maya dengan Maxime Bouttier di Hari Valentine 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/298/3113794//cokelat_valentine_ala_jepang-LTwx_large.png
Resep Cokelat Valentine Ala Jepang, Lagi Hits dan Anti-Mainstream!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/298/3113723//dinner_romantis-DgyA_large.jpg
6 Rekomendasi Spot Dinner Romantis di Hotel Kawasan Jaksel, Salah Satunya Bak di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/612/3113707//kenapa_bunga_mawar_identik_dengan_hari_valentine-x7P1_large.jpg
Kenapa Hari Valentine Identik dengan Bunga Mawar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/612/3113672//hari_valentine-KaEC_large.jpg
5 Perayaan Unik Hari Valentine di Berbagai Negara, Nomor 4 Agak Lain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement