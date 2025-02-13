Ide Kado Valentine Selain Cokelat dan Bunga, Dijamin Anti-Mainstream

Ide kado Valentine selain coklat dan bunga banyak dicari kaum muda-mudi. Tanggal 14 Februari setiap tahunnya memang diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Tak ayal, banyak orang merayakan momen spesial ini dengan memberikan hadiah kepada orang tersayang.

Berbicara soal kado Valentine, pasti yang pertama kali terlintas di benakmu adalah cokelat atau bunga. Padahal, hadiah Valentine tidak harus selalu berupa cokelat atau bunga.

Nah, supaya perayaan Valentinemu kali ini lebih berkesan dan berbeda dari sebelumnya, berikut inspirasi hadiah Valentine yang antimainstream dan dijamin bikin si dia makin sayang!

1. Reed Diffuser atau Aromaterapi

Ciptakan suasana Valentine yang lebih menenangkan dengan hadiah reed diffuser atau aromaterapi. Reed diffuser adalah botol berisi minyak esensial dengan batang reed yang menyerap minyak dan menyebarkan aroma ke seluruh ruangan.

Selain dapat mengharumkan ruangan, desainnya yang minimalis dan unik juga menciptakan kesan elegan di dalam kamar.

2. Voucher Traveling untuk Petualangan Bersama

Salah satu hadiah yang paling disukai adalah voucher perjalanan. Jika si dia suka jalan-jalan, berikan voucher perjalanan ke destinasi romantis seperti pegunungan, pantai atau staycation di hotel dengan suasana nyaman.

Hadiah ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menciptakan momen berharga yang tak terlupakan!

3. Hadiah Buatan Tangan atau DIY

Tak ada yang lebih bermakna daripada hadiah buatan sendiri. Buat sesuatu yang spesial, seperti scrapbook penuh kenangan, boneka rajut, tas tumbler atau lukisan wajahnya. Hadiah buatan tangan atau DIY adalah pilihan ideal dan antimainstream karena menunjukkan ketulusan serta keseriusan dalam memberikan sesuatu yang benar-benar personal.

4. Dessert Box atau Kue Spesial

Selain cokelat, kamu bisa memberikan dessert box berisi aneka kue favorit pasanganmu, seperti brownies, cheesecake atau macarons. Agar lebih berkesan, pesan kue dengan dekorasi bertema Valentine atau bahkan buat sendiri untuk menunjukkan kasih sayangmu.