Tren Keberlanjutan, Bank Sampah Jadi Solusi Kreatif Benahi Lingkungan dan Ekosistem Laut

Keberkelanjutan semakin menjadi fokus gaya hidup di era modern saat ini. Salah satu cara untuk menerapkan gaya hidup tersebut ialah membenahi lingkungan dengan menerapkan bank sampah.

Bank sampah ini merupakan mitigasi sekaligus solusi untuk membenahi lingkungan dan ekosistem laut, khususnya di Indonesia. Seperti diketahui ekosistem laut kerap terancam imbas limbah yang tak terkelola dengan baik sehingga memengaruhi sektor sumber daya laut dan perikanan.

Strategic Partnership and Enterprise Lead Duitin, Audrey Adhiarini mengungkap konsep dari bank sampah yang bisa diterapkan masyarakat. Hal sederhana ini bisa dilakukan sejak dini di sekitar rumah sebagai solusi untuk membenahi lingkungan.

“Bank sampah awalnya dibuat pemerintah untuk akhirnya bagaimana cara orang-orang me-development. Kita bisa drop sampah, kita bisa nabung dari itu,” ungkap Audrey dalam acara peluncuran Proyek ASEAN Blue Economy Innovation (ABEI), di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Audrey mengatakan lingkungan laut dan perikanan yang bersih tentu menjadi harapan masyarakat. Cara sederhana ini bisa dilakukan di lingkungan sekitar melalui komunitas yang terbentuk.