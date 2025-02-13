5 Potret dan Profil Deddy Corbuzier yang Dilantik Jadi Stafsus Menteri Pertahanan

Potret dan profil Deddy Corbuzier sebelum jadi Staf Khusus Mentri Pertahanan banyak dicari masyarakat. Deddy mengawali kariernya sebagai pesulap yang unik dan berciri khas di berbagai acara televisi. Dia juga sempat menjadi pembawa acara sebuah program televisi yang cukup terkenal.

Berikut profil dan potret Deddy Corbuzier, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (13/2/2025).

1. Main Sulap Sejak SD

Pemilik nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjono atau dikenal publik dengan sebutan Deddy Corbuzier itu lahir pada 28 Desember 1976. Deddy sudah menekuni dunia sulap sejak masih sekolah dasar (SD) hingga kariernya berkembang dan tampil di berbagai acara televisi sejak tahun 1998.

Publik begitu mengingat tampilan unik Deddy Corbuzier saat awal menjadi pesulap. Dia memakai riasan wajah yang ikonik dan melekat di ingatan masyarakat.

2. Jadi Pembawa Acara Talkshow

Berkat kemahiran dan keunikannya dalam bermain sulap yang memadukan efek psikologi, kekuatan membaca pikiran dan psikokinesis, namanya pun makin dikenal publik.

Lalu pada 2010 ia mulai menjadi pembawa acara Hitam Putih dan bertahan hingga 2022.

3. Jadi Pesulap Terbaik

Di tahun 2010 Deddy Corbuzier juga dinobatkankan sebagai Pesulap Terbaik di Dunia oleh Asosiasi Pesulap Internasional dan menjadi salah satu pesulap yang mendapatkan penghargaan Merlin Awards sebagai Mentalist of The Year.

4. Jadi Host Podcast

Deddy Corbuzier lantas banting setir sebagai konten kreator dan membuat podcast Close The Door yang mengundang banyak penonton. Dia juga berekspansi dengan bekerja sama dengan sejumlah Youtuber dengan menggunakan merek podcastnya.