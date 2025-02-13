Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Tingkah Halu Fans Angga Yunanda hingga Aksi Heroik Warga Kupang Dorong Ambulans Terjebak di Sungai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |08:32 WIB
Berita Terpopuler: Tingkah Halu Fans Angga Yunanda hingga Aksi Heroik Warga Kupang Dorong Ambulans Terjebak di Sungai
Tingkah halu fans Angga Yunanda saat tahu idolanya menikah. (Foto: TikTok)
A
A
A

Baru-baru ini viral fans Angga Yunanda yang menangis histeris karena tahu sang idola menikah dengan Shenina Cinnamon. Video viral itu diunggah akun @winonaaraminta, Rabu (12/2/25). Winona memperlihatkan temannya yang bernama Titi Gemini syok dan patah hati saat tahu Angga dan Shenina menikah.

Tingkah Fans Angga Yunanda itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 12 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Tingkah Fans Angga Yunanda

Awalnya Titi Gemini tidak percaya dengan informasi pernikahan Angga dan Shenina. Namun, setelah menyadari kebenaran kabar itu, Titi hanya termenung melihat atap langit-langit dan kemudian menangis histeris.

Wanita berambut panjang itu juga makin ‘halu’ dengan merasa ditinggal menikah oleh Angga karena perbedaan agama. Tak hanya itu, ia juga berimajinasi pernah menjalin relasi dengan Angga walaupun hanya dua kali pertemuan.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Inspirasi Cokelat Valentine

Inspirasi cokelat Valentine yang unik dan cantik banyak dicari saat Hari Valentine. Semakin bagus bentuknya, maka akan menambah kesan romantis bagi si penerima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331//viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172//helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/612/3183951//viral-cmy8_large.jpg
Viral Ketua RT Hias Kampung Penuh Bunga, Kini Jadi Tempat Foto-Foto
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement