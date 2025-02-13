Berita Terpopuler: Tingkah Halu Fans Angga Yunanda hingga Aksi Heroik Warga Kupang Dorong Ambulans Terjebak di Sungai

Baru-baru ini viral fans Angga Yunanda yang menangis histeris karena tahu sang idola menikah dengan Shenina Cinnamon. Video viral itu diunggah akun @winonaaraminta, Rabu (12/2/25). Winona memperlihatkan temannya yang bernama Titi Gemini syok dan patah hati saat tahu Angga dan Shenina menikah.

Tingkah Fans Angga Yunanda itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 12 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Tingkah Fans Angga Yunanda

Awalnya Titi Gemini tidak percaya dengan informasi pernikahan Angga dan Shenina. Namun, setelah menyadari kebenaran kabar itu, Titi hanya termenung melihat atap langit-langit dan kemudian menangis histeris.

Wanita berambut panjang itu juga makin ‘halu’ dengan merasa ditinggal menikah oleh Angga karena perbedaan agama. Tak hanya itu, ia juga berimajinasi pernah menjalin relasi dengan Angga walaupun hanya dua kali pertemuan.

2. Inspirasi Cokelat Valentine

Inspirasi cokelat Valentine yang unik dan cantik banyak dicari saat Hari Valentine. Semakin bagus bentuknya, maka akan menambah kesan romantis bagi si penerima.