Ikut Program Cek Kesehatan, Ini Pelayanan Gratis yang Didapatkan

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Program ini diberikan kepada masyarakat yang merayakan hari ulang tahunnya setiap tahun.

Juru Bicara Kementrian Kesehatan, drg. Widyawati, MKM, mengatakan, langkah ini untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari pola kuratif menjadi proventif. Di mana, pencegahan lebih baik ketimbang mengobati.

Sebenarnya pelayanan apa saja yang bisa didapatkan warga yang berulang tahun di program cek kesehatan gratis?

Setiap kelompok usia kan mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

Bayi Baru Lahir (0 – 2 hari)

Bayi baru lahir akan mendapatkan skrining dini untuk mencegah komplikasi serta mendukung tumbuh kembang anak, seperti mendeteksi dini kekurangan hormon tiroid bawaan, mendeteksi hormon adrenal bawaan, dan mencari tau soal penyakit jantung bawaan.

Balita dan Anak Pra Sekolah (1 – 6 tahun)

Pada usia ini, masalah gigi menjadi salah satu perhatian utama. Banyak anak mengalami karies gigi akibat konsumsi makanan manis dan kurangnya perawatan gigi yang baik. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan kesehatan gigi, deteksi pertumbuhan dan perkembangan serta pemeriksaan mata dan telinga.

Remaja (7 – 17 tahun)

Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah akan dilakukan di sekolah masing masing saat ajaran baru, Juni 2025. Pemeriksaan pada remaja meliputi deteksi dini diabetes akibat pola makan tidak sehat, pemeriksaan gizi, dan obesitas akibat kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga dan yang terakhir adanya pemeriksaan kesehatan mental.

"Angka penderita diabetes pada anak meningkat 70% dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, edukasi dan pemeriksaan kesehatan remaja sangat penting untuk mencegah kondisi yang memperburuk," tutur Widyawati.