Ternyata Ini Alasan Cek Kesehatan Gratis Digelar Pemerintah

Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Salah satu tujuan program ini digelar, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini.

Hal ini diungkapkan Juri Bicara Kementrian Kesehatran drg. Widyawati, MKM yang menjadi nara sumber di Morning Zone, Kamis (13/2/2025).

“Setiap warga negara yang berulang tahun, dapat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara,” ujarnya.

Program ini merupakan langkah besar untuk merangkul 281 juta jiwa penduduk Indonesia untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari pola kuratif menjadi proventif.

“Karena Kemenkes berusaha untuk mengubah kebiasaan masyarakat, yang awalnya sakit dulu baru berobat menjadi mencegah itu lebih baik. Yuk, cek kesehatan dulu karena lebih murah daripada mengobati. Mencegah penyakit juga merupakan salah satu langkah untuk menjaga pola hidup yang lebih sehat,” tuturnya.