Selamat Hari Valentine! Yuk Bikin Cookie Cokelat Bonbon yang Cocok Jadi Kado Manis

Hari kasih sayang atau Hari Valentine tepat dirayakan hari ini, Jumat 14 Februari 2025. Sudahkah Anda menyiapkan kado spesial untuk pasangan maupun orang tercinta? Valentine sering kali identik dengan hadiah spesial, makan malam dan cokelat. Kelezatan cokelat yang manis seolah menjadi tanda cinta di hari kasih sayang.

Buat Anda yang masih bingung untuk kado Valentine, coba untuk membuat kue cokelat bonbon. Cokelat kecil ini memiliki bentuk yang unik dan bisa Anda susun di kotak dan dihias.

Meski kecil, cookie cokelat bonbon begitu digemari dan tentunya cocok jadi kado simple dan spesial di hari kasih sayang.

Bagaimana cara membuat cokelat bonbon, si mungil yang cocok jadi hadiah saat Valentine? Yuk simak resepnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan:

4 pack biskuit cokelat

6 sdm mentega, lelehkan

4 sdm selai cokelat

4 sdm kental manis

1/4 sdt garam, opsional

Bahan lainnya:

Dark chocolate, cincang, lelehkan

Topping sesuai selera

Cara membuat:

1. Haluskan biskuti cokelat dengan food processor lalu masukkan kental manis, mentega cair, garam, dan selai cokelat, aduk rata

2. Pindahkan ke dalam mangkuk lalu cetak cookie 3/4 sendok makan kemudian bentuk bulat

3. Pindahkan ke dalam piring atau loyang yang sudah dialasi baking paper lalu simpan di dalam freezer selama 10-15 menit