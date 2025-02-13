Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Juna Kaget, Teman Satu Klub Motor Ikut MasterChef Season 12 dan Jago Masak

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:18 WIB
Chef Juna Kaget, Teman Satu Klub Motor Ikut MasterChef Season 12 dan Jago Masak
Chef Juna Kaget, Teman Satu Klub Motor Ikut MasterChef Season 12 dan Jago Masak, (Foto: Youtube Masterchef Indonesia)
A
A
A

Ajang MasterChef Indonesia Season 12 kembali menghadirkan momen menarik. Salah satu peserta bernama Togap, berhasil mencuri perhatian juri. Ternyata, ia adalah anggota klub motor bersama Chef Juna. 

Tak hanya itu, hubungan pertemanan mereka menciptakan momen unik selama audisi. Saat bertemu di dapur audisi, Chef Juna langsung penasaran dengan alasan Togap mengikuti kompetisi ini.

“Kamu sebenarnya mau ngapain sih di sini?” tanya nya sambil tertawa.

Chef Juna Kaget, Teman Satu Klub Motor Ikut MasterChef Season 12 dan Jago Masak
Chef Juna Kaget, Teman Satu Klub Motor Ikut MasterChef Season 12 dan Jago Masak

“Ya mau masak lah, Chef. Masa mau benerin motor,” jawab Togak dengan santai.

Chef Juna semakin heran bahwa selama ini Togap tidak pernah bercerita tentang hobinya memasak. “Kok ga pernah ngobrol sama saya?” tanya nya lagi.

“Saya takut, takuutt,” ujar Togak sambil tertawa.  

Selain itu, dukungan penuh datang dari rekan-rekan klub motornya yang ikut hadir. Melihat hal ini, Chef Juna bercanda. “Ini klub motor kamu atau saya?”  

Togap sempat ragu sebelum menjawab, “Eee.. club motor Chef Juna,” ujarnya. “Club motor kita,” jelas Chef Juna.  

 

