Ikang Fawzi Kangen Sarapan Bareng Marissa Haque: Sekarang Dimasakin Anak

Ikang Fawzi mengaku masih sering merindukan mendiang istrinya, Marissa Haque, yang meninggal dunia pada 2 Oktober 2024 lalu. Empat bulan berselanga, sederet kenangan manis bersama sang istri rupanya masih membekas di benak aktor 65 tahun tersebut.

Namun, kenangan yang dimaksud Ikang sendiri merujuk pada hal-hal sederhana seperti mencium kening istrinya setiap bangun tidur, hingga menyantap masakan almarhumah saat sarapan.

"Ya, setiap kali bangun pagi tuh saya selalu melihat dia, mencium dia, kalau saya mau pergi, ya pasti dengan doanya dia, dia ngurusin juga kan pagi-pagi sarapan saya," kata Ikang Fawzi di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, belum lama ini.

Namun, Ikang masih bersyukur ditemani kedua anaknya, Isabella Mulawati Fawzi dan Marsha Chikita Fawzi, yang banyak menggantikan peran ibunya di rumah.

"Ya kayak tadi mau berangkat ke sini aja walaupun pagi-pagi jam 5 pagi mereka bangun juga, berusaha untuk menyiapkan apa-apa hal-hal yang dibiasakan ibunya lakukan gitu," bebernya.

Hingga kini, Ikang mengaku masih rutin ziarah ke makam sang istri untuk sekadar melepas rindu. "Setiap kali kita ngerasa perlu aja gitu ya. Karena aku ngerasa udah ada di sini (hati). Insya Allah setiap hari lah kita. Nah terus sholat subuh bareng-bareng setiap hari kita optimalkan sholat berjamaah bersama-sama pada saat itulah kita mendoakan ibunya anak-anak," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)