Ayah Shenina Ungkap Momen Angga Yunanda Lamar Putrinya, Ternyata Sikap Ini yang Bikin Dapat Lampu Hijau

Pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon baru saja melangsungkan pernikahan di Bali pada 10 Februari 2025 lalu. Akad nikah yang digelar secara intimate itu mengejutkan publik sebab sebelumnya pasangan ini tak pernah membagikan informasi soal persiapan pernikahan mereka.

Meski sudah empat tahun berpacaran, tetap saja keputusan mereka untuk menikah begitu menghebohkan publik. Banyak yang penasaran, sejak kapan persiapan pernikahan berlangsung hingga waktu dimana Angga menyatakan keseriusan untuk meminang sang pujaan hati.

Ayah Shenina, Harris Cinnamon pun sedikit membocorkan momen saat Angga datang untuk meminta putrinya menjadi pendamping hidupnya. Meski tak mengungkap waktu lamaran tersebut, Harris menggambarkan suasana haru saat Angga datang sendirian untuk melamar Shenina. Melihat keberanian itu, Harris pun ikhlas melepaskan Shenina untuk menjadi istri Angga.

"Engkau telah dijemput dan dirangkul lelaki yang datang sendirian tanpa pengawalan, memintamu untuk hidup bersamamu selamanya. Karena itu, kami ikhlas engkau untuknya," ujar Harris Cinnamon dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya, Rabu (12/2/2025).

Sembari membagikan potret pernikahan Angga dan Shenina, Harris juga mengungkap kekagumannya pada Angga. Kedatangan Angga di hari itu membuatnya yakin bahwa Angga begitu serius dengan ketulusan hatinya untuk menikahi Shenina.

"Engkau datang sendirian tanpa pengawalan dan meminta Shenina untuk menjadi pendampingmu itu kesungguhan yang tulus," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)