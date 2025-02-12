Potret dan Fakta Jeje Slebew Citayam Fashion Week yang Viral Jualan Kopi dengan Pakaian Seksi

Lama tak tersorot media, Jeje Slebew yang dulu sempat menghebohkan warganet dengan fenomena Citayam Fashion Week kembali viral dengan "berjualan" kopi. Penampilan seksi wanita bernama asli Jasmine Laticia itu pun ramai disorot warganet.

Dilansir pada unggahan TikTok @bara_ze, Rabu (12/2/2025), terlihat remaja cantik yang dulu viral bersama Bonge Cs ini menjajakan kopi dan minuman kemasan lainnya.

Penasaran dengan sosoknya? Simak beberapa potret dan fakta terbaru Jeje Slebew yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

1. Viral Berjualan Kopi

Jeje baru-baru ini kembali viral lantaran dirinya terekam berjualan kopi dengan mengenakan baju seksi. Ternyata Jeje saat itu sedang memenuhi tantangan seorang konten kreator.

Ia ditantang untuk berbelanja dengan uang Rp20 ribu di sekitar kawasan Sudirman. Jeje memilih untuk membeli dan membuat kopi sendiri, yang kemudian memicu anggapan bahwa dirinya berjualan kopi keliling.

2. Benarkah Jeje Mualaf?

Pada video TikTok yang berdurasi 56 detik itu warganet dibuat kaget dengan ucapan yang dilontarkan oleh Jeje. Pasalnya dirinya mengucapkan Bismillah sebelum meminum kopi yang ia buat sendiri. Ia pun menjelaskan dirinya sudah mualaf.

“Kok baca bismillah?,” ucap perekam video.

“Kan aku udah Islam,” jawab Jeje.

3. Bersekolah di SD Internasional

Wanita kelahiran 2006 itu diketahui fasih berbahasa Inggris, pasalnya dirinya pernah bersekolah di salah satu SD Internasional. Ia juga sempat terekam pernah mengobrol dengan Bryan Domani pada September 2022 lalu.

4. Tampil Kece di Stasiun

Dalam unggahan terbaru di akun pribadinya, dirinya terlihat megenakan pakaian serba hitam dengan balutan tas shoulder bag. Ia juga berpose di stasiun seolah-olah menunggu kedatangan kereta.