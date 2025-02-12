Potret Artis di Pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, Ada Vidi Aldiano Si Duta Kondangan

Potret sederet artis di pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon jadi salah satu pembahasan warganet. Pernikahan Angga dan Shenina yang digelar secara tertutup di Bali, Senin 10 Februari 2025, itu dihadiri sejumlah pesohor Tanah Air.

Meski dilangsungkan secara tertutup, Angga dan Shenina turut mengundang rekan dan sahabat mereka. Berikut sederet potret artis yang datang ke pernikahan Angga dan Shenina.

1. Prilly Latuconsina dan Omara Esteghal

Prilly Latuconsina menghadiri acara pernikahan Angga Yunanda dan Shenina bersama dengan sang kekasih, Omara Esteghal. Pasangan ini nampak serasi dengan balutan serba hitam. Prilly tampil dengan anggun, sementara itu sang kekasih tampak gagah dengan setelan jas.

2. Laura Basuki dan Reza Rahardian

Laura Basuki dan Reza Rahardian juga turut serta hadir pada pernikahan Angga dan Shenina. Mereka juga terlihat berfoto bersama dengan sejumlah rekan mereka. Seperti dalam foto ini, mereka semua terlihat berbahagia atas pernikahan dua sejoli itu.

3. Vidi Aldiano, Sheila Dara, Maudy Ayunda dan Anggun

Tak ketinggalan duta kodangan atau Vidi Aldiano bersama sang istri Sheila dara menjadi salah satu daftar tamu yang hadir pada pernikahan Angga dan Shenina. Duta kondangan juga terlihat pada satu frame foto yang sama dengan Maudy Ayunda dan Anggun.

4. Lutesha, Jourdy Pranata dan Giulio Parengkuan

Tiga artis muda ini juga datang ke pernikahan Angga dan Shenina, mereka terlihat kompak dan berpose bersama dengan sutradara Wregas Bhanuteja.