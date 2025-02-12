Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Ruth Sahanaya Ikut Tren Nyanyi Garam dan Madu, Netizen: Lagunya Naik Kelas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |10:36 WIB
Momen Ruth Sahanaya Ikut Tren <i>Nyanyi</i> Garam dan Madu, Netizen: Lagunya Naik Kelas
Ruth Sahayana. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Penyanyi senior Ruth Sahanaya baru-baru ini ikut tren lagu yang tengah viral di TikTok, 'Garam dan Madu'. Lagu tersebut begitu hits di media sosial dan digandrungi anak muda.

Pelantun Kaulah Segalanya ini meng-cover lagu tersebut dengan versi dirinya. Momen itu diunggah Uthe, akrab ia disapa di akun Instagram-nya, @mamauthe.

“Cover Garam Madu versi Ruth Sahanaya,” tulisnya, Sabtu (8/2/2025).

Dalam video tersebut, Ruth Sahanaya terlihat cantik awet mudah dengan baju merah. Dengan suara khasnya, ibunda Nadine Emmanuella ini membuat lagu Garam dan Madu menjadi lebih seru dan menyenangkan. Lagu bergenre dangdut hip hop itu dibawakan dengan epik dan makin berkelas.

Di bagian reff-nya pun, Ruth Sahanaya mengeluarkan suara tingginya hingga membuat lagu milik Tenxi dan Naykilla ini semakin nyaman dinikmati netizen.

Momen Ruth Sahanaya cover lagu Garam dan Madu ini pun viral dan mencuri perhatian warganet. Netizen begitu terpukau dengan suara Uthe yang tetap prima di usianya yang memasuki kepala 6.

Video cover itu mendapatkan lebih dari 43 ribu likes hingga ribuan komentar positif netizen yang terhibur dengan suara legendaris Ruth Sahanaya.

Halaman:
1 2
      
