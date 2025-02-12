Chef Juna Ditawari Jadi Vokalis Band oleh Peserta Audisi MasterChef Indonesia, Apakah Diterima?

Chef Juna Ditawari Jadi Vokalis Band oleh Peserta Audisi MasterChef Indonesia, Apakah Diterima? (Foto: Youtube MasterChef Indonesia)

Pada episode terbaru MasterChef Indonesia season 12, penonton dikejutkan dengan momen lucu yang melibatkan salah satu juri, Chef Juna. Dalam sesi audisi, Seorang Peserta bernama Encik mengungkapkan tawaran yang cukup unik dan tidak terduga untuk Chef Juna.

Encik, yang dikenal dengan semangatnya yang ceria dan ekspresif, dengan percaya diri menawarkan Chef Juna untuk bergabung menjadi vokalis dalam band miliknya. Encik memberi tawaran tersebut dengan alasan Chef juna memiliki kemiripan dengan vokalis band ternama, yakni Ariel Noah.

Chef Juna Ditawari Jadi Vokalis Band oleh Peserta Audisi MasterChef Indonesia, Apakah Diterima?

Tak disangka, tawaran ini langsung mengundang tawa dari seluruh juri. Chef Juna juga tampak terkejut sekaligus terhibur dengan permintaan tersebut.

"Chef mau jadi vokalis saya ga? soalnya vokalis saya lagi kabur chef. Chef Juna kan mirip Mang Boril," ujar Encik, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 di Audition 1.

Meskipun Chef Juna dikenal dengan image-nya yang serius dan kerap kali memberikan komentar tajam, dia menunjukkan sisi humoris dan terbuka. Bahkan Chef Juna tidak menanggapi tawaran itu dengan sikap dingin, melainkan dengan penuh canda.

Momen ini tidak hanya menghibur para juri, tetapi juga para penonton yang turut merasakan keceriaan dari interaksi tersebut. Meski tawaran Encik hanya lelucon semata, hal itu menambah suasana ringan dan penuh tawa dalam audisi MasterChef Indonesia dan akan menjadi highlight yang pastinya selalu dikenang oleh penonton.