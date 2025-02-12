Peserta MasterChef Season 12 Ini Pakai Helm saat Audisi, Jawabannya Bikin Tepok Jidat

Ajang MasterChef Indonesia Season 12 kembali menarik perhatian publik dengan keunikan para pesertanya. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika seorang peserta bernama Tintin.

Ia sengaja tampil dalam audisi dengan menggunakan helm. Peserta wanita asal Bandung ini berhasil bikin beberapa juri gagal fokus dengan sesuatu yang dipakai di kepalanya.

Karena penasaran, Chef Rudy menanyakan alasan mengapa Tintin menggunakan helm. Ternyata peserta tersebut gemar menunggangi kuda kala ia stres dengan banyaknya orderan yang masuk ke toko kue miliknya.

“Itu kenapa pakai helm?” tanya Chef Rudy.

“Ini hobi aku sebagai emak-emak, kan suka stres ya kalau banyak orderan. Healing ala aku itu bukan ke mall, tapi aku ke hutan dan berkuda.” jawab Tintin.

Tak sampai situ, Chef Rudy kembali menanyakan kebiasaan berkuda yang dilakukan Tintin.

“Berkudanya ramai-ramai atau sendiri?” tanya Chef Rudy lagi

“Ada momen ramai-ramai, ada juga cuman sendiri. Takutnya kalau sendiri itu dibawa sama kuda Chef, sudah gitu kan kuda itu engga bisa dikendalikan kaya nyetir mobil. Kuda kan makhluk hidup, jadi kalau kita mau rem, kudanya mau lari, ya lari,” jawab Tintin.

Tidak hanya Chef Rudy, giliran Chef Juna bertanya soal helm yang dikenakkannya. “Itu kepalanya ga berat pakai helm gitu?” tanya Chef Juna yang juga Juri MasterChef Indonesia.