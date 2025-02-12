Advertisement
FOOD

Resep Lapis Legit, Kue Legendaris yang Lagi Viral di TikTok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |09:34 WIB
Resep Lapis Legit, Kue Legendaris yang Lagi Viral di TikTok
Resep kue lapis legit. (Foto: Youtube Lenny's Homemade)
A
A
A

Kue lapis legit mendadak tengah diperbincangkan di media sosial TikTok. Banyak pengusaha kuliner berlomba-lomba membuat lapis legit dan diborong para kreator konten.

Mereka pun ramai-ramai menemukan rasa lapis legit yang paling lezat. Bahkan, tak sedikit pula yang dijual dengan harga selangit.

Tak perlu khawatir, bila Anda ngiler melihat lapis legit yang kini tengah seliweran, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Meski bahan-bahannya cukup simple, cara membuatnya membutuhkan kesabaran.

Seperti apa resep lapis legit yang lagi viral di TikTok ini? Yuk simak resepnya dari kanal YouTube, Lenny’s Homemade, Selasa (11/2/2025).

Bahan-bahan:

  • 400 gr margarin atau mentega suhu dingin
  • 3 sachet susu kental manis (111gr)
  • 30 butir kuning telur (550gr-600gr)
  • 250 gr gula halus
  • 50 gr tepung terigu serbaguna

Cara membuat:

- Campurkan mentega dan susu kental manis jadi satu, kocok pakai mixer kecepatan tinggi, hingga mengembang putih dan lembut

- Campurkan kuning telur dan gula halus,kocok hingga mengembang, putih dan kental

