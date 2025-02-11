Viral Aksi Heroik Warga Kupang Gotong Royong Dorong Ambulans Angkut Pasien Kritis Terjebak di Sungai

Publik baru-baru ini dibuat kagum dengan aksi heroik masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka bergotong royong mendorong mobil ambulans membawa pasien kritis menyeberang sungai di Desa Oelatimo, Kupang Timur.

Daerah Kupang dilanda banjir sejak awal Februari karena derasnya curah hujan dari pagi hingga sore pada akhir Januari. Akibatnya sejumlah desa terendam, salah satunya adalah Desa Oelatimo di Kecamatan Kupang Timur. Selain itu, banyak masyarakat yang mengungsi dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans.

Musibah ini juga membuat akses jalan terputus karena banyak jembatan yang ambruk, termasuk jembatan di Kali Nefopal yang berada di Desa Oelatimo.

Dilansir dari dari Tiktok @mauzero990, Selasa (11/2/2025), sebuah ambulans yang membawa pasien kritis harus menorobos derasnya arus air di Kali Nefopal. Terekam pula para warga yang berada di lokasi kejadian langsung turun tangan mendorong ambulans kembali ke pinggir kali.

Setelah sampai di pinggir kali, ambulans tersebut pun mengalami mati mesin. Segera seluruh warga dengan tanggap membantu para tenaga kesehatan memindahkan pasien kritis tersebut ke ambulans lainnya yang sudah bersiap di lokasi kejadian.