7 Tempat Wisata di Purbalingga, Salah Satunya Curug Sumba

Purbalingga merupakan sebuah kabupaten yang lokasinya tak jauh dari Yogyakarta, berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, Banjarnegara, dan Banyumas. Meskipun tak sepopuler tempat wisata di Pulau Jawa lainnya, namun wilayah kabupaten di Jawa Tengah ini punya segudang tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Penasaran apa saja tempat wisata terbaik di Purbalingga? Berikut diantaranya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Selasa (11/2/2025).

1. Curug Nagasari

Curug Nagasari merupakan air terjun tersembunyi di tengah keindahan alam Purbalingga. Tempat wisata terbaru di Purbalingga yang satu ini terletak di daerah pegunungan, sehingga kamu akan merasakan pemandangan alam yang masih sangat alami.

Curug Nagasari memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan debit air yang cukup deras dan dikelilingi oleh vegetasi hijau yang rimbun. Pengunjung dapat menikmati keindahan air terjun ini dari dekat, bermain air, atau duduk santai menikmati sejuknya udara pegunungan.

2. Goa Lawa

Goa Lawa merupakan gua alam yang terletak di desa Siwarak. Gua ini menyimpan keindahan stalaktit dan stalagmit yang memukau. Pengunjung dapat menjelajahi gua dengan dipandu oleh pemandu lokal yang berpengalaman.

Di dalam gua, terdapat ruangan-ruangan alami yang dihiasi oleh batuan kapur dan sumber air yang jernih, membuat pengalaman menjelajahi Goa Lawa menjadi tak terlupakan.

3. Situ Tirta Marta

Situ Tirta Marta merupakan danau buatan yang terletak di Desa Karangcegak, Purbalingga. Tempat ini merupakan destinasi wisata yang menyuguhkan keindahan alam yang asri dan udara yang sejuk.

Pemandangan alam yang indah di sekitar danau menjadikan tempat ini lokasi yang ideal untuk bersantai dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

4. Curug Sumba

Objek wisata alam yang cukup terkenal di Purbalingga adalah Curug Sumba. Purbalingga memang dikenal sebagai kota seribu curug. Curug Sumba merupakan salah satu yang menawarkan suasana yang masih alami.

Walaupun air terjun yang mengalir dari tebing tidak terlalu deras, curug ini sangat direkomendasikan untuk kamu kunjungi.

Pasalnya, ada kolam dengan air biru jernih di bawahnya yang bisa untuk berenang. Pepohonan juga masih rimbun dan udara di sekitar tempat ini masih sejuk. Selain itu, lokasinya dari pusat kota juga dekat sehingga mudah dijangkau.

5. Kutabawa Flower Garden

Kutabawa Flower Garden merupakan sebuah taman bunga yang terletak di daerah pegunungan Kutabawa, Purbalingga. Taman ini menjadi destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan berbagai jenis bunga yang bermekaran dalam berbagai bentuk dan warna.

Selain itu, Kutabawa Flower Garden juga menawarkan pemandangan alam pegunungan yang menakjubkan karena lokasinya yang berada di ketinggian.\