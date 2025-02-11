Liburan Aman dan Nyaman dengan Diskon Sampai Rp200.000

Menjelajahi tempat-tempat baru yang penuh petualangan merupakan momen liburan yang tidak bisa dilupakan. Sayangnya, sering kali biaya perjalanan menjadi kendala utama dalam merencanakan liburan yang nyaman dan menyenangkan.

Kini, Anda bisa menikmati perjalanan dengan lebih hemat berkat promo spesial dari MNC Bank di Mister Aladin. Dapatkan diskon hingga Rp200.000 untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari hotel, tiket pesawat domestik dan internasional, tiket kereta, hingga tur serta aktivitas favorit Anda.

Cukup dengan menggunakan kartu kredit MNC Bank, liburan impian Anda bisa terwujud tanpa perlu khawatir soal anggaran. Selain itu, promo ini berlaku hingga 31 Maret 2025. Jadi, ini adalah saat yang tepat untuk mulai merencanakan liburan impian Anda yang lebih nyaman dan menyenangkan.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.



Kemudian, setiap Anda mendapatkan penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan tersebut. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut sekaligus mendapatkan kode promonya, Anda dapat mengakses website berikut. Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Google Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)